Дмитрий Азаров: «Мы определяем будущее региона и мнение каждого жителя должно быть услышано»

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Участие в ней приняли федеральные эксперты, представители профильных министерств, а также главы муниципалитетов не только Самарской области, но других регионов России.Открывая пленарное заседание, Глава регионаотметил, что в последние годы большое внимание уделялось развитию крупных городов и сел. «Зачастую именно малые города ускользали из фокуса внимания региональной власти. Безусловно, это нужно было поправить, – отметил руководитель области. – Я хочу поблагодарить коллег, в первую очередь, глав муниципальных образований и депутатский корпус, которые взялись за работу засучив рукава, приступили к формированию стратегий малых городов. Есть первые успехи, есть наработки, есть идеи, которые заслуживают внимания».Глава региона напомнил, что при разработке и обсуждении стратегии развития губернии важнейшим ориентиром служат цели и задачи, поставленные Президентом РФв майских указах. «Самарская область как опорный регион России должна вносить значительный вклад в достижение этих целей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Одним из ключевых проектов для развития Самарской области Глава региона назвал Самарско-Тольяттинскую агломерацию – это одна из крупнейших нестоличных агломераций в России. «В эту агломерацию включены населенные пункты с общей численностью населения 2,7 млн человек. Агломерация обладает огромным потенциалом для развития не только Самарской области, но и всего Приволжского федерального округа», – отметил Дмитрий Азаров.Одними из ключевых направлений экономического развития этой территории являются включение региона в международный транспортный коридор – «Европа – Западный Китай», строительство мостового перехода в районе села Климовка, а также – скоростного железнодорожного сообщения между областной столицей и Автоградом.Напомним, эти проекты получили поддержку со стороны министерства транспорта РФ и компании «Российские железные дороги». Сейчас идет их детальная проработка.В малых городах проживает большая доля населения области – 18 %. Также на малые города приходится 17% промышленного производства региона. Глава региона отметил необходимость создания стимулов для развития территорий. «Тогда будут расти доходы населения, появляться новые рабочие места и, конечно, увеличиваться доля налоговых отчислений. Это будет сказываться на формировании устойчивого бюджета развития каждого города», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Одним из стимулов развития малых городов является масштабное благоустройство территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в малых городах. Все малые города региона приняли участие во Всероссийском конкурсе на проекты создания комфортной среды. Четыре муниципалитета вышли в финал, а победителем стал Октябрьск. Сегодня там реализуется значимый для города проект по благоустройству набережной.Не менее важно и продолжение дорожного строительства. В этой сфере стоят серьезные задачи. «Было много волнений на тему того, что после Чемпионата мира по футболу количество средств в строительство и реконструкцию дорог будет снижаться, – отметил Дмитрий Азаров. – Но на следующий год по программе «Безопасные и качественные дороги» мы получим средств больше, чем в текущем году». Эти деньги, в том числе, пойдут на строительство и ремонт дорог в малых городах.Еще одним перспективным направлением экономического развития муниципалитетов и сельских поселений является государственно-частное партнерство (ГЧП) в различных сферах. Инвесторы сегодня заинтересованы в том, чтобы заходить на территорию муниципальных образований Самарской области. Малым городам необходимо активнее заниматься этим вопросом, так как механизм ГЧП позволяет бюджетам экономить значительные средства и приводить в порядок инфраструктуру.Особое внимание в муниципалитетах следует уделять и малому бизнесу, считает Глава региона. За счет развития малого предпринимательства можно значительно увеличить количество рабочих мест и справиться с теневой экономикой.В развитии малых городов важен обмен успешными практиками с другими муниципалитетами. Своим опытом поделились главы городов Евпатория, Урюпинск, Бор. Эксперты отмечают, очень важно найти идею развития и последовательно идти к ее воплощению. Например, для Евпатории такой идеей тала концепция всероссийской детской здравницы, для Урюпинска – бренд «Столицы Российской провинции». Власти Бора сделали акцент на практических решениях развития экономики, в числе которых утилизация мусора и четкая работа МФЦ.Своим опытом также поделились и главы городов Самарской области – Отрадного и Новокуйбышевска, где в рамках разработки стратегии развития проходили десятки встреч с населением. Всего во время формирования программы развития малых городов было принято более 400 предложений от муниципалитетов. Теперь главная задача – синхронизировать все идеи с местными стратегиями и стратегией развития Самарской области.Завершая пленарное заседание стратегической сессии, Дмитрий Азаров отметил: «Все доклады были очень интересные, в каждом из них было рациональное зерно, была суть, ради которой мы и собираемся. Мы вместе определяем будущее нашего региона и, безусловно, мнение каждого жителя должно быть услышано. Вне зависимости от того, житель это большого города, малого, или небольшого поселка. Только сообща мы можем спроектировать будущее опережающего развития Самарской области. Доклады, которые мы сегодня услышали, были очень полезны для всех присутствующих. Это позволяет взглянуть на ситуацию в родном городе несколько иначе, задуматься о том, все ли возможности мы используем. Я рад, что у нас состоялся содержательный разговор, который будет иметь результативные последствия для каждого города и жителя Самарской области».Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается стратегия социально-экономического развития региона, в работе над которой принимают участие представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели. Ранее планы развития каждого города и района обсудили на муниципальном уровне совместно с жителями, теперь проходят областные тематические сессии. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Глава региона Дмитрий Азаров.В регионе уже состоялись стратегические сессии по темам: «Новое качество жизни», «Сбережение народа», «Кадровая стратегия – достояние региона», «Экономический прорыв. Цифровая экономика».Свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив их на сайт: http://63lider.ru/, передает пресс-служба облправительства.