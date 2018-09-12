Дмитрий Азаров: «Мы готовы к совместной работе на благо региона»

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Глава региона отметил важность завершенного политического цикла и поблагодарил собравшихся за то, как в 2018 году на территории Самарской области прошли выборы Президента и Губернатора. «Мы с вами совместными усилиями в политической борьбе смогли обеспечить абсолютную законность и легитимность проведения всех избирательных процедур, и сделали это достойно. Никто не опустился до каких-то черных технологий, инсинуаций. Я думаю, что это свидетельствует о высокой политической культуре в Самарской области, которую мы устанавливаем вместе. Это говорит и о том, что мы все готовы работать совместно на благо региона, представляя единую партию жителей Самарской области», — подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона отметил, что каждый из кандидатов в губернаторы в ходе избирательной кампании получил конкретные просьбы, обращения людей, а также имеет свое видение развития региона. Он предложил вместе обсудить задачи, которые стоят перед губернией. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что все собравшиеся – единомышленники: каждый желает процветания Самарской земле, повышения уровня благосостояния жителей.«Я имел возможность ознакомиться с вашими предложениями, — сказал Глава региона, — И конечно кое-что взял себе на заметку. Сегодня мы сможем более подробно все это обсудить, наметить план совместных действий по развитию региона, который приведет его к лидерству, которого Самарская область достойна. Я, безусловно, готов к совместной конструктивной работе на благо каждого жителя Самарской области невзирая на его политические предпочтения».Кандидат в губернаторы от КПРФ Алексей Лескин рассказал, что пришел с большим количеством наказов от избирателей, которые он предложил обсудить. «Выборы приходят и уходят, а жизнь остается», — заметил он.Михаил Маряхин сообщил, что пришел на встречу «с целым багажом обращений» от жителей региона. Кроме того, он рассказал, что вместе с коллегами по партии разработал ряд законопроектов, который планирует внести на рассмотрение регионального парламента – по вопросам продовольственной безопасности, наведения порядка в сфере ЖКХ, контроля работы фонда капитального ремонта.Александр Степанов также поздравил всех участников встречи с окончанием избирательного цикла. Он отметил тот факт, что главой региона наконец-то стал коренной самарец: «Да в ходе кампании мы спорили о каких-то вещах, но все мы в первую очередь самарцы – это главное», – сказал руководитель фракции ЛДПР в губдуме и высказал надежду на то, что под руководством Дмитрия Азарова Самарская область сделает качественный рывок в экономическом и социальном развитии. Александр Степанов также подготовил к встрече ряд предложений, полученных во время выборов. Отдельно он обратил внимание на экологические проблемы региона, в частности состояние рек и водоемов. Дмитрий Азаров отметил, что совместная работа по формированию экологических программ, вхождению в федеральные проекты будет продолжена.В заключение Глава региона еще раз поблагодарил ее участников: «Избирательная кампания была проведена открыто, честно, легитимно. Безусловно, каждый из вас имеет к этому непосредственное отношение, внес свой вклад, чтобы выборы прошли именно так», передает пресс-служба облправительства.