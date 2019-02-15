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Дмитрий Азаров: «Мы должны добиваться успешных решений и результатов уже в 2019 году»

15 февраля 2019 15:10
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14 февраля губернатор Самарской области выступил на сессии «Лучшие практики социально-экономического развития.
14 февраля губернатор Самарской области выступил на сессии «Лучшие практики социально-экономического развития. Комплексные решения для регионов», прошедшей в рамках Российского инвестиционного форума, передает vkonline.ru.

Сессия была посвящена лучшим практикам, используемым в регионах, а также работе Агентства стратегических инициатив по их систематизации и продвижению.

Дмитрий Азаров начал выступление словами благодарности в адрес Агентства стратегических инициатив за большую кропотливую работу. «Готовые решения сильно помогают главам регионов», - заметил глава региона.

Дмитрий Азаров рассказал, что во время работы в Совете Федерации побывал в большинстве субъектов РФ и в каждом брал лучшие практики на заметку.

“Потом, когда я уже анализировал и сопоставлял это с тем магазином верных решений, который есть у АСИ, то с удовольствием отмечал, что опыт, который я брал на заметку, как правило Агентством был проработан, проанализирован, упакован и предлагается для внедрения в других регионах. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть важность работы АСИ по этому направлению. И традиция обсуждения на сочинском форуме очень важна”, - рассказал глава региона.

Глава региона подчеркнул: сегодня перед страной стоят важнейшие задачи, для решения которых разработано 12 национальных проектов.

“У нас действительно очень немного времени на реализацию нацпроектов. - отметил Дмитрий Азаров. - Мы должны добиваться успешных решений и результатов уже в 2019 году. Времени на раскачку нет, и Президент это неоднократно подчеркивал. Я уверен, что лучшие практики, которые аккумулирует АСИ, здесь становятся серьезным подспорьем для региональных команд”.

Губернатор поделился опытом Самарской области в поиске интересных решений. Например, проект “Передышка”, который уже вошел в магазин верных решений АСИ. Этот проект предназначен для семей, которые растят детей с тяжелыми формами инвалидности. Родителям предоставляется возможность временно разместить ребенка в специализированных учреждениях. Они могут немного времени посвятить себе, решить первоочередные дела и затем с новой энергией дарить заботу своему ребенку.

Также Дмитрий Азаров рассказал о проекте, реализованном в Самарской области во время проведения чемпионата мира по футболу, - электронная карта Samara Travel.

«Это, в том числе, позволило нам занять четвертое место по числу туристов. Мы уступили только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Очень успешный проект, мы готовы им тоже поделиться», - рассказал глава региона.

Также губернатор отметил успех «Том Сойер Феста» и важность того, что этот проект вовлекает людей в работу по приведению в порядок исторических зданий.

“Инициативные граждане своими руками и своими средствами приводят здания в порядок, - рассказал Дмитрий Азаров. - Я очень благодарен инициативной группе, которая родилась в Самаре. Сегодня проект, получив поддержку и президентский грант, второй год шагает по стране. Тех, кто еще о нем не знает, приглашаю к сотрудничеству”.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что сотрудничество с АСИ поможет при разработке концепции агломерации. Губернатор напомнил, что Самарская область располагает крупнейшей не столичной агломерацией в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Это Самаро-Тольяттинская агломерация с численностью населения 2,7 млн человек.

«Мы сегодня нарабатываем опыт конкретно по управлению агломерацией, по разработке градостроительной документации. Некоторых решений просто нет на законодательном уровне. Идет дискуссия о том, чтобы законодательно закрепить понятие «агломерация». Мы перешли к практическим действиям и также надеемся, что вместе с Агентством стратегических инициатив будем находить нишу для реализации». 
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Комментарии



Политика региона
15 февраля 2019  15:10
14 февраля губернатор Самарской области выступил на сессии «Лучшие практики социально-экономического развития.
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