Дмитрий Азаров: "Крематорий в Рубежном строиться не будет"
15 августа 2018 16:11
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Политика региона
15 августа 2018 17:17
"В губернии зарегистрировано около 18 тысяч хозяйствующих субъектов, оказывающих воздействие на окружающую среду". Политика региона
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15 августа 2018 16:11
15 августа 2018 16:05
Дмитрий Азаров поручил провести комиссию как можно быстрее. Политика региона
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8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
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Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
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Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
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Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
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