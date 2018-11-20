Дмитрий Азаров: "Каждый нацпроект ведет к повышению благосостояния людей"
20 ноября 2018 22:17
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Среди прочих вопросов в программе обсуждалась реализация 12 национальных проектов.
"Нацпроекты сформированы на основе стратегических целей, которые определил президент нашей страны. Это увеличение продолжительности жизни, улучшение ее качества, создания условий для занятия спортом, решение демографической задачи, улучшение транспортной инфраструктуры. На реализацию данных задач отводится 5,6 трлн рублей", — напомнил глава региона.
Он отметил, что реализация каждого национального проекта в конечном итоге сказывается на благосостоянии каждого жителя региона.
В качестве примера Дмитрий Азаров привел проект по повышению производительности труда. "Внедрение современных технологий, новая организация труда и производства приводит к повышению заработной платы каждого сотрудника, — сказал губернатор. — Оптимизируя производственные процессы, мы делаем нашу продукцию более конкурентоспособной на международном рынке. Это сказывается и на экономике региона, увеличивает доход бюджета, а, значит, сказывается на благосостоянии и благополучии каждого гражданина", передает Волга Ньюс.
Фото: Игорь Казановский/Волга Ньюс
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