Дмитрий Азаров: "К строительству моста через Волгу приступим в 2019 году"
27 марта 2019 19:36
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Инфраструктурное развитие региона сегодня также - один из приоритетов.
"Во время визита в Самарскую область Президента мы впервые поставили вопрос о необходимости попадания СО в глобальные транспортные коридоры, строительства моста через Волгу. И Президент нас поддержал. После этого еще пришлось долго и трудно доказывать на уровне Правительства Российской Федерации, что это выгодно, нужно и стране, и региону. Но поддержка Президента была решающей. К строительству моста приступим в 2019 году. Планируем, что он откроется для движения в 2024 году", - отметил Дмитрий Азаров.
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