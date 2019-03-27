Дмитрий Азаров: "К строительству моста через Волгу приступим в 2019 году"

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Инфраструктурное развитие региона сегодня также - один из приоритетов."Во время визита в Самарскую область Президента мы впервые поставили вопрос о необходимости попадания СО в глобальные транспортные коридоры, строительства моста через Волгу. И Президент нас поддержал. После этого еще пришлось долго и трудно доказывать на уровне Правительства Российской Федерации, что это выгодно, нужно и стране, и региону. Но поддержка Президента была решающей. К строительству моста приступим в 2019 году. Планируем, что он откроется для движения в 2024 году", - отметил Дмитрий Азаров.