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Дмитрий Азаров: "Изменения, которые произошли в регионе в системе обращения с ТКО, минимальны"

18 января 2019 22:54
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Благодаря принятым решениям схема начислений сохранена.
Регоператор по обращению с ТКО взял на себя социальные обязательства: утвердил пониженный коэффициент 0,7% для сирот и одиноко проживающих пенсионеров. Об этом сообщил на пресс-конференции Дмитрий Азаров.

Сохранятся действующие меры социальной поддержки (компенсация части затрат за счёт областного бюджета)

«Изменения, которые произошли в регионе в системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами, минимальны. Будем изучать опыт других регионов, учиться на ошибках других. Перейти на подушевой принцип оплаты услуги мы можем и через полгода-год, когда будем к этому готовы», - отметил губернатор.

При этом Дмитрий Азаров подчеркнул, что никакой "реформы" обращения с ТКО в регионе не произошло. Благодаря принятым решениям схема начислений сохранена:

"Платеж по-прежнему рассчитывается по квадратному метру. Мусорных войн не началось, в отличие от некоторых других регионов", передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
 
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Комментарии



Политика региона
18 января 2019  22:54
Благодаря принятым решениям схема начислений сохранена.
Дмитрий Азаров: "Изменения, которые произошли в регионе в системе обращения с ТКО, минимальны"
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