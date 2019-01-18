Дмитрий Азаров: "Изменения, которые произошли в регионе в системе обращения с ТКО, минимальны"
18 января 2019 22:54
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Сохранятся действующие меры социальной поддержки (компенсация части затрат за счёт областного бюджета)
«Изменения, которые произошли в регионе в системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами, минимальны. Будем изучать опыт других регионов, учиться на ошибках других. Перейти на подушевой принцип оплаты услуги мы можем и через полгода-год, когда будем к этому готовы», - отметил губернатор.
При этом Дмитрий Азаров подчеркнул, что никакой "реформы" обращения с ТКО в регионе не произошло. Благодаря принятым решениям схема начислений сохранена:
"Платеж по-прежнему рассчитывается по квадратному метру. Мусорных войн не началось, в отличие от некоторых других регионов", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Благодаря принятым решениям схема начислений сохранена. Политика региона
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