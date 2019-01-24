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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров: «Главная задача — вернуть тепло в дома до конца суток»

24 января 2019 19:58
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24 января, губернатор области Дмитрий Азаров возглавил работу по восстановлению теплоснабжения в трех районах Самары.
В четверг, 24 января, губернатор области Дмитрий Азаров возглавил работу по восстановлению теплоснабжения в трех районах Самары. Для этого глава региона экстренно вернулся из рабочей командировки в Москве, передает vkonline.ru.

Напомним, коммунальная авария произошла во вторник, 22 января: в результате порыва теплотрассы на перекрестке улиц Ташкентской и Стара-Загора без тепла остались тысячи самарцев. 23 января трубу прорвало повторно. В Кировском и Промышленном районах города объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«Всего в зоне отключения находились 338 домов и 62 тысячи жителей. Понятно, что в предыдущие годы были и более серьезные аварии, но от этого не легче людям, в чьих квартирах падает температура. Понимая, что ситуация может стать критической, я принял решение вернуться из командировки в Москве и лично контролировать происходящее», - сказал Азаров.

Он напомнил, что в зону отключения попало 11 школ, 13 детских садов и два лечебных учреждения. «Больницы функционировали без сбоев. Сегодня я посетил больницу имени Середавина. Там во время перехода на основную систему теплоснабжения из-за плохой координации действий произошел слив теплоносителя. Сейчас идет его заполнение», - сообщил Азаров.

Глава региона отметил, что тепло приходит и в многоквартирные дома. «Сегодня посетил Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина - у него в квартире уже тепло. Сейчас главная задача - до конца дня вернуть тепло во все дома», - подчеркнул губернатор.

По его словам, работа штаба продолжится. «Будут проводиться обходы жителей, включая одиноко проживающих граждан, граждан, которые состоят на учете в министерстве социально-демографической и семейной политики. Рассчитываю, что всем нуждающимся будет оказана помощь», - сказал Азаров.

Губернатор также напомнил, что по его поручению подготовлено около тысячи мест в санаториях и профилакториях, где могут быть размещены граждане. 
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Комментарии



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