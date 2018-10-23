Дмитрий Азаров: Геннадий Котельников - человек, заслуживший авторитет не только в Самарской области, но и далеко за её пределами
23 октября 2018 14:00
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"Геннадий Петрович - человек, заслуживший авторитет не только в Самарской области, но и далеко за её пределами. Академик РАН, профессор, он давно зарекомендовал себя и как видный общественный и политический деятель. Он пользуется огромным уважением в губернской думе,"- отметил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
"Это доверие, не сомневаюсь, будет сказываться на работе думы самым положительным образом. Рассчитываю, что Самарская Губернская дума сохранит все свои лучшие традиции.Напомню, что СГД не раз становилась лидером по эффективности среди всех законодательных собраний регионов РФ. Это говорит о высоком уровне профессионализма Губернской думы, о том, что депутаты очень точно чувствуют настроения и запросы своих избирателей. Я рассчитываю, что, сохранив лучшие традиции, дума приобретет и новые подходы к решению вопросов в быстро меняющемся мире", - отметил Дмитий Азаров.
Напомним, сегодня Геннадий Котельников единогласно избран Председателем Самарской Губернской думы.
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