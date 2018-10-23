Дмитрий Азаров: "До конца 2018 года 250 дольщиков въедут в новые квартиры"
23 октября 2018 21:52
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Сегодня в правительстве Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание межведомственной комиссии по решению проблем обманутых дольщиков. Обсуждались четыре объекта в Самаре по адресам: ул. Куйбышева/ ул. Пионерская, ул. Вилоновская/ ул. Никитина, ул. Владимирская/ пр. Карла Маркса и 18 км Московского шоссе. Участники заседания предметно разобрали ситуацию по каждому дому, установили конкретные сроки решения проблем, были назначены ответственные люди.
Всего за период с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. были удовлетворены права более чем 1500 дольщиков Самарской области. Только в 2018 году квартиры или компенсации получили 852 человека, до конца года будут решены жилищные проблемы еще 250 жителей губернии.
"Остались проблемы самые сложные, самые финансово емкие, - отметил Дмитрий Азаров в эфире "России-24". - Нужно объединение усилий министерств, муниципалитетов, наших коллег, работающих в федеральных органах власти, чтобы найти решение зачастую сложнейшей, затянувшейся проблемы".
Глава региона подчеркнул, что недобросовестные застройщики, от действий которых пострадали жители Самарской области, не уйдут от ответственности и понесут наказание.
Также Дмитрий Азаров рассказал, что сегодня губернская дума одобрила инициативу областного правительства и приняла поправки в бюджет, согласно которым сэкономленные властями деньги на торгах были направлены на решение проблем обманутых дольщиков. Это позволит решить вопрос по двум домам в Самаре - на ул. Советской Армии и ул. Революционной.
"Темпы, конечно, впечатляющие, но люди уже ждать не могут. Нам нужно двигаться еще более быстрыми темпами", - подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров анонсировал очередное заседание межведомственной комиссии, которое состоится уже на следующей неделе, передает Волга Ньюс.
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Комментарии
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23 октября 2018 21:52
Только в 2018 году квартиры или компенсации получили 852 человека, до конца года будут решены жилищные проблемы еще 250 жителей губернии. Политика региона
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