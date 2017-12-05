Дмитий Азаров поставил задачу открыть многопрофильный центр "Мать и дитя" к 8 марта 2018 года
5 декабря 2017 19:51
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5 декабря 2017 20:31Бабич: более 70 поставщиков "АвтоВАЗа" включены в план по увеличению локализации
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Это единственный проект такого уровня в Поволжье. Здесь будет обеспечено сопровождение всех этапов материнства и детства. Политика региона
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