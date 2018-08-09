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Новости /  Политика /  Политика региона  

Для россиян могут ввести налоговые вычеты за занятие спортом

9 августа 2018 22:25
117
Президент поручил правительству изучить возможность такого стимулирования граждан.
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения для граждан налоговых вычетов на суммы, которые они потратили на занятие физической культурой, передает life.ru.


Глава государства направил такое поручение правительству по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта и Наблюдательного совета Организационного комитета "Россия-2018".

Срок исполнения поручения — 10 сентября этого года. 
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Комментарии



Политика региона
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