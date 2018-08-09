Для россиян могут ввести налоговые вычеты за занятие спортом
9 августа 2018 22:25
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Глава государства направил такое поручение правительству по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта и Наблюдательного совета Организационного комитета "Россия-2018".
Срок исполнения поручения — 10 сентября этого года.
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