Для приема гостей ЧМ-2018 в аэропорту Курумоч осталось урегулировать вопросы безопасности
21 февраля 2018 20:24
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— Мы сегодня внимательно осмотрели аэропорт. Он практически готов. Взлетно-посадочная полоса, терминал. Практически всё, что нужно, есть. Соответствует. К апрелю нужно урегулировать вопросы, связанные со строительством современной спасательной станции, патрульных дорог и периметра безопасности, — отметил Виталий Мутко.
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