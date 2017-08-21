«Девственной чистоты мэрия Самары», или как глава Фурсов борется
21 августа 2017 21:23
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Скандальная история началась с того, что в блоге Матвеева появилась публикация об обыске в мэрии Самары по уголовному делу руководителя департамента градостроительства со ссылкой на недавно открывшийся канал в Telegram, где публикуются документы, компрометирующие представителей самарского истеблишмента. В мэрии действительно прошли обыски, о чем 16 августа проинформировали в СУ СК региона. После этого администрация Самары распространила официальное заявление, опровергнув информацию, опубликованную в блоге Михаила Матвеева.
В распространенном заявлении говорится, что 15 августа 2017 года в блоге депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева в «Живом Журнале» (LiveJournal) был размещен материал «Все в порядке, в Администрации Самары обыски» (http://blog-matveev.livejournal.com/1168411.html).
«Считаем необходимым заявить, что сведения, размещенные во второй части публикации, касающиеся Администрации Самары и ее отдельных сотрудников, являются заведомо недостоверными, носят клеветнический и очевидно оскорбительный характер, — указано в документе. — На наш взгляд, человек, являющийся депутатом, не имеет права бездоказательно делать такие заявления. С учетом того, что распространение указанной информации негативно влияет на репутацию Администрации города и должностных лиц, депутату Михаилу Матвееву направлено официальное письмо с требованием удаления данной информации из сети Интернет и принесения публичных извинений. В случае невыполнения указанных требований Администрация Самары намерена обратиться в суд с иском о защите деловой репутации»
По словам парламентария, он недоумевает по поводу претензий мэрии, поскольку текст оформлен с точки зрения пересказа информации, опубликованной на телеграмм-канале «МордоДед».
"Как я понимаю, больше всего администрацию Самары раздражает этот источник информации, — полагает парламентарий. — Блог Матвеева — это коллективный самарский интернет-журнал сторонников политика Михаила Матвеева, работающий в формате независимого информресурса. Есть коллектив авторов, помощников, союзников, которые имеют доступ к блогу и возможность в нем публиковать свои материалы. Блог работает с 2009 года и имеет большое количество подписчиков и посещаемость».
«Обыск в администрации Самары — это не первый случай, когда проводились мероприятия, указывающие на наличие коррупционных преступлений, — говорит Матвеев. — Последняя громкая история связана с Сергеем Рубаковым. Поэтому меня как депутата удивляет реакция мэрии в официальном письме в мой адрес на текст об обыске. То есть любые рассуждения общественности о наличии коррупции в структурных подразделениях мэрии расценивается как клеветническая, недостоверная и оскорбительная информация. При этом проводятся следственные мероприятия по подозрению в коррупции заместителя Фурсова. Из официального письма непонятно — за что именно я должен извиняться, какая информация недостоверна и почему извиняться должен я, с учетом того, что блог Матвеева не является моей личной страничкой».
По мнению политика, в тексте, который так не понравился руководству Самары, нет признаков нанесения ущерба деловой репутации, а уж тем более клеветы или оскорблений.
«Я реакцию администрации объясняю особенностями личности Фурсова, у него в период работы на посту главы Самары развилось болезненное восприятие критики и детская обидчивость, которая должна отсутствовать у публичного лица, — высказал свою точку зрения политик. — У него порог критики должен быть более высоким, чем у простого человека».
Парламентарий обратил внимание на то, что на сайте мэрии заявление было выложено поздно — 16 августа в 21:06 и на сайте «Самарской газеты» — официальном рупоре администрации — в 23:00. Причем дана прямая ссылка на текст из блога Матвеева.
«Это можно объяснить только влиянием определенных внешних сил. По той информации, которая у меня имеется, господину Фурсову фактически дается указание из администрации губернатора, каким образом ему следует реагировать. Связываю это с тем, что новый телеграмм-канал опубликовал уже целый массив компромата, документов о коррупции в «команде созидания губернатора Николая Меркушкина», к которой относится господин Фурсов», — считает он.
Как заявил Михаил Матвеев, на его взгляд — эта болезненная реакция городской власти является попыткой срочно пресечь распространение информации о телеграмм-канале, чтобы публикуемые там материалы не только не стали предметом общественного обсуждения, но и материалами проверок правоохранительных органов.
«Правоохранительные органы должны в первую очередь проверить — существует ли состав преступлений, подробных описанных новым изданием, а не заниматься глупостями вроде защиты деловой репутации обидчивого чиновника, которому самому надо извиняться за то, что его заместитель задержан с поличным», — продолжил депутат.
Отметим, на сегодняшний день ссылка, которую указывает в своем официальном письме мэрия, закрыта. Политик объясняет это тем, что «прорабатываются юридические позиции авторов текста». Матвеев не исключает, что мэрия обратиться в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Самары Олег Фурсов в 2016 году уже судился с депутатом Михаилом Матвеевым, защищая честь, достоинство и деловую репутации после публикаций в блоге Матвеева о «банкетном деле» Фурсова. Градоначальник тогда выиграл суд, его требования о компенсации морального вреда были удовлетворены частично — суд постановил вместо 1 млн рублей взыскать с парламентария 50 тыс.
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