Депутаты предложили передать МИД и Генпрокуратуре право вносить то или иное издание в реестр СМИ — иностранных агентов
3 июля 2018 20:37
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«Решение о включении в реестр иностранных средств массовой информации <...> принимается Генеральной прокуратурой России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации», — говорится в тексте законопроекта.
Также по согласованию с МИДом генпрокуратурой будет приниматься и решение об исключении из реестра СМИ — иностранных агентов.
В России с ноября 2017 года действует закон, согласно которому иностранная пресса обязана регистрироваться в Минюсте в качестве иностранных агентов. Под закон попадают как зарегистрированные за рубежом юрлица, так и иностранные структуры без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы».
В декабре 2017 года Госдума предложила также принять поправки в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и связи», согласно которым иностранные агенты будут обязаны регистрировать юридическое лицо на территории России, а также позволят Роскомнадзору блокировать их за несоблюдение закона. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.
Сам реестр иноагентов по-прежнему будет вести Минюст, но вот принимать решение о том, кого в него включать, будет уже генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел.
Еще одна важная новация, предложенная ко второму чтению, — включение в список иноагентов не только зарубежных СМИ, но и журналистов, которые для них пишут.
По словам председателя комитета по информационной политике Госдумы Леонида Левина, чтобы попасть в этот список, физическое лицо должно «получать средства из-за рубежа и распространять материалы СМИ-иноагента». Эта мера вместе с передачей решения о включении в список иноагентов генпрокуратуре и МИДу должна развеять «опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ-иноагента, может пострадать», добавил он (цитаты по «Интерфаксу»).
На журналистов и блогеров, которые получат статус СМИ-иноагентов, будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях: их обяжут маркировать материалы (пометкой о том, что он подготовлен иноагентом), ежегодно проходить аудит и отчитываться о деятельности раз в полгода.
Кроме того, рассказал Левин, поправки ко второму чтению исключили меру по досудебной блокировке таких СМИ, если будет выявлено, что они нарушают закон.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении намечено на следующую неделю, сообщил депутат. «Если не будет никаких [возражений], мы считаем важным завершить работу над ним до конца весенней сессии», — резюмировал Левин (цитата по «РИА Новости»).
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