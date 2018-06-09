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Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутаты предложили новый способ отмены штрафа за нарушение ПДД

9 июня 2018 19:06
Они предлагают разрешить должностным лицам отменять вынесенные ранее постановления самостоятельно.
Депутаты Вологодской области выступили с инициативой внести в Административный кодекс РФ изменения, которые могли бы существенно упростить отмену штрафов, выписанных за нарушение ПДД. Они предлагают разрешить должностным лицам отменять вынесенные ранее постановления самостоятельно.

Конечно, предполагается, что это можно будет сделать только в случае, если будет доказан факт нарушения правил установки или эксплуатации дорожных камер. Лицо, отменившее штраф, должно уведомить сотрудника, который ранее принял решение о вынесении постановления. Также в предложенной инициативе есть еще одно новшество – установить критерии нарушения правил и эксплуатации дорожных камер. По мнению депутатов, данные критерии определит правительство РФ.

Проблема выписки ошибочных штрафов с дорожных камер обсуждается уже давно. Депутаты Вологодской области выступили с этой инициативой после того как из-за некорректной работы одной из дорожных камер на трассе «Вологда – Новая Ладога», было выписано боле 10 тысяч ошибочных постановлений о нарушении скоростного режима. В результате огромное количество водителей добивались отмены штрафов в судах, передает samarskie-voditeli.ru.



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Комментарии



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