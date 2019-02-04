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Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутаты предлагают ввести конфискацию автомобилей у виновников ДТП

4 февраля 2019 23:24
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В конце января комитет Госдумы по госстроительству рассмотрел и поддержал поправки, предлагающие ввести более серьезное наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП.
В конце января комитет Госдумы по госстроительству рассмотрел и поддержал поправки, предлагающие ввести более серьезное наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП. Так, меру наказания предлагается сделать такой же сильной, как наказание за вождение в нетрезвом виде.

Данный пакет поправок еще рассматривается в Госдуме, и по нему идут серьезные дебаты. Для более детального обсуждения был организован круглый стол на тему «Что ждет водителя за оставление места ДТП». На нем первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов выступил с предложением проводить конфискацию ТС у водителей, оставивших ДТП. Как считает депутат, средства, полученные после продажи автомобиля виновника, можно использовать для компенсации материальных и моральных издержек пострадавших в аварии граждан. Депутат назвал автомобиль в случае смертельного ДТП орудием убийства, которое необходимо конфисковать, передает samarskie-voditeli.ru.

 
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