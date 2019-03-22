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Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутаты отказались запрещать чиновникам покупку дорогих служебных авто

22 марта 2019 17:56
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Причина отказа – в законодательстве уже есть инструменты регулирования покупки дорогих автомобилей без нужной на то надобности.
Депутаты Госдумы отклонили законопроект, по которому предлагается запретить чиновникам покупку дорогих служебных автомобилей. Причина отказа – в законодательстве уже есть инструменты регулирования покупки дорогих автомобилей без нужной на то надобности, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на autonews.ru.

Депутаты от партии ЛДПР являются инициаторами данного законопроекта. Они предлагали внести в законы о закупках положения, которые запрещают брать в аренду или покупать автомобили для чиновников стоимостью более 2 млн рублей. В законопроекте было предусмотрено исключение для авто с особыми техническими требованиями, например, если они используются в медицинских целях. Данный документ был разработан для более эффективного расходования бюджетных денег.

В 2016 году было подписано постановление, по которому ужесточались требования к государственным закупкам. Так, по нему запрещается арендовать мощные автомобили. Министры и их заместители, а также директора департаментов не могут брать автомобиль в аренду или лизинг с мощностью более 200 л.с. Это же касается и требований в использовании такси. 
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Комментарии



Политика региона
22 марта 2019  17:56
Причина отказа – в законодательстве уже есть инструменты регулирования покупки дорогих автомобилей без нужной на то надобности.
Депутаты отказались запрещать чиновникам покупку дорогих служебных авто
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