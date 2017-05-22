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Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутаты отказались изымать имущество родственников коррупционеров

22 мая 2017 14:02
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Это уже не первая попытка Нилова внести подобный законопроект, однако он также ранее отклонялся профильным комитетом и депутатами нижней палаты.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в понедельник, 22 мая, рекомендовал депутатам отклонить законопроект, позволяющий конфисковывать имущество у родственников коррупционеров, сообщает  РБК.

Законопроект был внесен группой депутатов от фракции «Справедливая Россия» в том числе лидером справороссов Сергеем Мироновым и его однопартийцем Олегом Ниловым еще в минувшем созыве.

Авторы предложили внести изменения в закон «О противодействии коррупции». Как отмечается в пояснительной записке, «возмещать вред, причиненный в результате коррупционного преступления, предлагается не только за счет средств самого виновника, но и за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате коррупционного преступления или являются доходом от такого имущества».

Справороссы напоминают, что по действующему законодательству так уже поступают с имуществом родственников террористов.

«Если коррупционер совершил преступление, и он, и все его ближайшее окружение в рамках гражданского судопроизводства должны будут доказать законность имений, владений и [другой] крупной собственности», — описал в ходе заседания комитета механизм действия законопроекта Олег Нилов. При этом он отметил, что предлагает распространить закон на довольно широкий круг лиц — это могут быть «друзья, товарищи, подруги» коррупционера. Автор уверен, что это не противоречит принципу презумпции невиновности, за что его законопроект «неоднократно подвергался критике».

В свою очередь, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев отметил, что действующих норм законодательства вполне достаточно, чтобы найти незаконное имущество у коррупционеров, но трудности есть в правоприменительной практике.

Как отметила приглашенная на заседание в качестве эксперта адвокат адвокатской палаты Московской области Елена Васильева, «законопроект противоречит базовым принципам Конституции» и «ограничивает права людей». «И по сути ваш закон ведет к разжиганию вражды между родными и близкими», — сказала Васильева.

«Законопроект имеет массу изъянов, которые нам не дают возможности сегодня его поддержать», — резюмировал Пискарев, подчеркнув, что при этом нужно работать над совершенствованием антикоррупционного законодательства.

Это уже не первая попытка Нилова внести подобный законопроект, однако он также ранее отклонялся профильным комитетом и депутатами нижней палаты. Так, в марте комитет по безопасности рекомендовал отклонить при рассмотрении в первом чтении законопроект справороссов, которым предлагается ввести конфискацию имущества у родственников коррупционеров в случае, если «не будет доказана законность его получения». Нилов тогда заявил: «Вы отклоните, а я снова внесу этот законопроект».


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Комментарии



Политика региона
22 мая 2017  14:02
Это уже не первая попытка Нилова внести подобный законопроект, однако он также ранее отклонялся профильным комитетом и депутатами нижней палаты.
Депутаты отказались изымать имущество родственников коррупционеров
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