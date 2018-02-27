Депутаты губдумы утвердили новый критерий нуждаемости в Самарской области, теперь он составляет 20221 руб
27 февраля 2018 18:17
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Увеличение порога критерия нуждаемости при установлении мер социальной поддержки предусматривает региональный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», внесённый Правительством Самарской области и принятый депутатами в двух чтениях в виду его особой социальной значимости.
Представляя законопроект, врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова напомнила, что с 1 марта 2017 года ежемесячные денежные выплаты предоставляются гражданам при наличии статуса неработающих и условия, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей. В январе текущего года произведена индексация пенсий неработающих граждан на 3,7 %. В этой связи почти 10 200 неработающих ветеранов труда могут утратить право на получение ЕДВ, так как их пенсия превысила установленный критерий нуждаемости. Законопроектом увеличивается критерий нуждаемости на аналогичный уровень, на 3,7%. В денежном выражении он повысится до 20 221,5 рублей. Данная мера позволит сохранить право на ЕДВ указанным категориям гражданам с 1 января текущего года. Для реализации законопроекта не потребуется выделения дополнительных средств из областной казны, сообщает пресс-служба Думы Самарской области.
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