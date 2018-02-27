Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как полагают представители «АвтоВАЗа», у новинки по-настоящему «городской характер». Это впечатление должны поддерживать такие приметы, как: прострочка серебристой нитью на обшивке сидений, черные глянцевые вставки на дверях и передней панели, легкосплавн
«ВАЗ» представил новую версию седана Lada Granta, объявлена цена
Наиболее активными оказались жители Самары и Тольятти.
Более 6 тысяч жителей Самарской области оценили проекты благоустройства на сайте Комфортная городская среда
Пока ни одна компания не изъявила желание выполнить эти работы.
В Самаре установка освещения на Красноглинском шоссе откладывается
Легенда «Манчестер юнайтед» Петер Шмейхель поделился впечатлениями о Самаре
Мужчина ехал на своем автомобиле по дороге в Великом Новгороде со скоростью в 60 километров в час и попал в яму на дороге. В результате машина получила серьезные повреждения, ущерб превысил 100 тысяч рублей.
Верховный суд вынес решение в пользу водителя, повредившего машину из-за дорожной ямы
Это позволит сохранить соцвыплаты 10 тысячам ветеранов региона, которым с января проиндексировали пенсии на 3,7%.
Депутаты губдумы утвердили новый критерий нуждаемости в Самарской области, теперь он составляет 20221 руб
На Кубке России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА у спортсменов Самарской области сразу 4 медали в толкании ядра
На Кубке России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА у спортсменов Самарской области сразу 4 медали в толкании ядра
Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото в метании молота на первенстве России
Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото в метании молота на первенстве России
сегодня  Вторник, 27 февраля, 19:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/02:
USD 55.92
-0.84
EUR 68.92
-0.71
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутаты губдумы утвердили новый критерий нуждаемости в Самарской области, теперь он составляет 20221 руб

27 февраля 2018 18:17
235
Это позволит сохранить соцвыплаты 10 тысячам ветеранов региона, которым с января проиндексировали пенсии на 3,7%.
27 февраля на очередном заседании губдумы‬ депутаты утвердили новый критерий нуждаемости в Самарской области, теперь он составляет 20221 руб. Это позволит сохранить соцвыплаты 10 тысячам ветеранов региона, которым с января проиндексировали пенсии на 3,7%. 

Увеличение порога критерия нуждаемости при установлении мер социальной поддержки предусматривает региональный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», внесённый Правительством Самарской области и принятый депутатами в двух чтениях в виду его особой социальной значимости.

Представляя законопроект, врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова напомнила, что с 1 марта 2017 года ежемесячные денежные выплаты предоставляются гражданам при наличии статуса неработающих и условия, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей. В январе текущего года произведена индексация пенсий неработающих граждан на 3,7 %. В этой связи почти 10 200 неработающих ветеранов труда могут утратить право на получение ЕДВ, так как их пенсия превысила установленный критерий нуждаемости. Законопроектом увеличивается критерий нуждаемости на аналогичный уровень, на 3,7%. В денежном выражении он повысится до 20 221,5 рублей. Данная мера позволит сохранить право на ЕДВ указанным категориям гражданам с 1 января текущего года. Для реализации законопроекта не потребуется выделения дополнительных средств из областной казны, сообщает пресс-служба Думы Самарской области.




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
27 февраля 2018  18:17
Это позволит сохранить соцвыплаты 10 тысячам ветеранов региона, которым с января проиндексировали пенсии на 3,7%.
Депутаты губдумы утвердили новый критерий нуждаемости в Самарской области, теперь он составляет 20221 руб
 Это позволит сохранить соцвыплаты 10 тысячам ветеранов региона, которым с января проиндексировали пенсии на 3,7%.    Политика региона
226
26 февраля 2018  22:52
Сталин больше не ведет за собой коммунистов Самары.
Пленум самарского горкома КПРФ принял решение о смене своего первого секретаря
Сталин больше не ведет за собой коммунистов Самары.   Политика региона
571
26 февраля 2018  22:39
Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо активизировать работу по профилактике коррупционных проявлений совместно с надзорными и правоохранительных органами.
Дмитрий Азаров провел совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка и антикоррупционной комиссии
 Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо активизировать работу по профилактике коррупционных проявлений совместно с надзорными и правоохранительных... Политика региона
459
Весь список
Выборы 2018
27 февраля 2018  18:28
Биография Захара Смушкина
Биография Захара Смушкина
 Известный бизнесмен Захар Смушкин родился в Санкт-Петербурге. Сегодня он является одним из самых богатых людей в своей сфере деятельности в России.  Выборы 2018
27
21 февраля 2018  16:27
Врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов о благоустройстве общественных пространств
Врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов о благоустройстве общественных пространств
 Виктор Кудряшов “Главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача, чтобы все дизайн-проекты были согласованы с жителями. Чиновники не будут принимать... Выборы 2018
199
1 февраля 2018  17:10
В преддверии выборов: новая услуга на базе МФЦ
В преддверии выборов: новая услуга на базе МФЦ
 18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
523
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
522
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
465
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
964
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
684
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
731
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2079
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1345
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
628
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3761
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2163
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2602
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2497
Весь список

Мероприятия
В парке Гагарина в Самаре организуют еженедельные забеги
На лыжной базе «Чайка» в феврале состоится ряд мероприятий
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самарской государственной филармонии
Весь список
Популярное
за сегодня

26 февраля умер Игорь Зятчин - прокурор Октябрьска

1624

Установлен новый прожиточный минимум в Самарской области

532

Пленум самарского горкома КПРФ принял решение о смене своего первого секретаря

329
за неделю

Новым прокурором Самары назначен 33-летний Никита Зубко

3045

Россия - Германия хоккей: когда играют, время, где смотреть прямую трансляцию

2429

"В хлам пьяный водитель" на иномарке влетел в несколько машин на Стара Загоре

2285
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда