Депутаты городской думы Риги предложили выплатить помощь в размере €50 тыс. тем, кто потерял близких на пожаре в Кемерово

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По словам градоначальника, с такой инициативой выступили многие депутаты. «Уже завтра это решение будет рассмотрено на Финансовом комитете», — добавил он.Власти Кемерово пообещали семьям жертв пожара в «Зимней вишне» компенсации в размере 1 млн руб. на каждого погибшего. Совладелец торгового центра Денис Штенгелов перевел на бюджетный счет по 3 млн руб. на каждого погибшего.Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже, где находились детские аттракционы и кинозалы. Жертвами пожара стали 64 человека.