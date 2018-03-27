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При расселении из ветхого и аварийного жилья гражданам будет предложен вариант получения жилья по договору мены.
Депутаты гордумы: Вариантов переселения из ветхого и аварийного жилья становится больше
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Депутаты гордумы: Вариантов переселения из ветхого и аварийного жилья становится больше

27 марта 2018 20:24
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При расселении из ветхого и аварийного жилья гражданам будет предложен вариант получения жилья по договору мены.
Сегодня на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом городского округа Самара».

По общему правилу, выселение собственников из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ. Однако процедура выселения, прописанная в ней, занимает большое количество времени, что недопустимо в случае расселения аварийного дома, грозящего обрушением.

«Мы обратились к статье 421 Гражданского кодекса РФ, по которой собственник в праве заключить гражданско-правовой договор мены жилых помещений, — пояснил руководитель городского департамента управления имуществом Андрей Белоклоков. – В этом случае оценка рыночной стоимости жилого помещения в аварийном доме не имеет правообразующего значения. Мы преследуем социальную цель, поэтому равноценность обмениваемых квартир определяется сопоставлением их физических и экономических характеристик: новая должна улучшать жилищные условия переселяемых граждан».

Как пояснил Андрей Белоклоков, Самара была первым городом России, где в 2008 году начала применяться подобная практика. Процедура вызвала вопросы прокуратуры, однако Высший Арбитражный Суд РФ признал ее законной. Теперь эта практика применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Махачкале, Амурской области и в ряде других регионов страны. Чтобы закрепить ее применение на практике в Самаре сейчас и требуется внести изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом городского округа Самара», утвержденное Решением Думы г.о. Самара от 2009 года № 754.

Согласно этим дополнениям в Положении будет прописано три варианта предоставления жилых помещений гражданам, выселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции: предоставление возмещения за жилое помещение в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса РФ, предоставление взамен изымаемого другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса РФ, а также предоставление жилых помещений посредством заключения договора мены жилых помещений в порядке, предусмотренном главой 31 Гражданского кодекса РФ.

Председатель комитета, депутат Игорь Рязанов уточнил, помогут ли вносимые изменения разрешить ситуации, когда в аварийном доме остается одна-две семьи, не согласные на переезд. Представители департамента уверили, что договор мены – хороша отправная точка для подобных ситуаций. К тому же, по словам Андрея Белоклокова, на данный момент 124 семьи готовы воспользоваться вариантом заключения договора мены.

Депутаты единогласно проголосовали в поддержку вносимых изменений, сообщает пресс-служба гордумы Самары.


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Комментарии



Политика региона
27 марта 2018  20:24
При расселении из ветхого и аварийного жилья гражданам будет предложен вариант получения жилья по договору мены.
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