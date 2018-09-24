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Депутаты Самарской губернской думы поддержали законопроект о сохранении мер социальной поддержки жителей региона

24 сентября 2018 14:42
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По инициативе Дмитрия Азарова думская фракция партии «Единая Россия» разработала соответствующие нормативно-правовые акты.
На заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы рассмотрели законопроект, который предусматривает сохранение социальных льгот и гарантий гражданам, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), передает vkonline.ru.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем обращении к гражданам по проекту федерального закона №48161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» отметил необходимость сохранить региональные меры соцподдержки гражданам, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время.

В тот же день глава Самарского региона Дмитрий Азаров сообщил, что все меры социальной поддержки, предусмотренные для достигших пенсионного возраста жителей области, будут сохранены. По его инициативе думская фракция партии «Единая Россия» разработала соответствующие нормативно-правовые акты.

Проектом закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области» предлагается сохранить ряд прав для людей, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года 55 лет и более (женщины) и 60 лет и более (мужчины), которым не установлена пенсия. В 2019 году эти меры соцподдержки будут оказаны около 45 тысячам человек.

Для них сохранят следующие права:
- право на социальную помощь, например, в виде пособия малоимущим (500 рублей в месяц), денежных выплат и соцуслуг по социальному контракту (средний размер 28124 рубля единовременно);

- право на льготу по транспортному налогу в размере ½ от ставки налога в отношении одного транспортного средства;

- право на ежемесячную денежную выплату в следующем размере: ветеранам труда РФ и гражданам, приравненным к ним, - 682 рубля, ветеранам труда Самарской области - от 644 до 1160 рублей (в зависимости от основания присвоения звания);

- право на ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для ветеранов труда и граждан, приравненных к ветеранам труда, - 50% платы за жилье в пределах социальной нормы площади жилья, 50% платы за коммунальные услуги, 50% взноса на капитальный ремонт;

- право на бесплатную юридическую помощь.

На заседании профильного комитета губернской думы депутаты поддержали этот законопроект. Теперь его внесут в повестку пленарного заседания областного парламента, которое состоится 25 сентября. 



Фото: соцсети
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Комментарии



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24 сентября 2018  14:42
По инициативе Дмитрия Азарова думская фракция партии «Единая Россия» разработала соответствующие нормативно-правовые акты.
Депутаты Самарской губернской думы поддержали законопроект о сохранении мер социальной поддержки жителей региона
 По инициативе Дмитрия Азарова думская фракция партии «Единая Россия» разработала соответствующие нормативно-правовые акты.  Политика региона
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