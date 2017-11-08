Депутаты Самарской губдумы посетили в Самаре ряд объектов к ЧМ-2018
8 ноября 2017 16:57
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Напомним, что на прошедшей неделе был завершен самый сложный этап работ – купол стадиона был освобожден от опор и занял свое проектное положение. Затем начался демонтаж временных поддерживающих металлоконструкций. На сегодняшний день 15 из 32 60-метровых башен, на которые опирался купол, разобраны. Ведется отделка внутренних помещений стадиона и благоустройство территории вокруг.
Затем Дмитрий Азаров посетил в Самаре ряд объектов к ЧМ вместе с депутатами Самарской губернской думы.
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В этот же день депутаты и руководители фракций Самарской Губернской Думы во главе с председателем областного парламента Виктором Сазоновом проверили ход работ на ряде объектов, возводимых к Чемпионату мира по футболу. В мероприятии также принял участие посол ЧМ-2018 от Самары Александр Анюков.
Среди объектов – тренировочная база ФК «Крылья Советов» в районе Загородного парка, четвертая очередь набережной, Струковский сад, фонтан у памятника борцам за советскую власть на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской, гостиница Lotte на пересечении Галактионовской и Красноармейской, Ильинская площадь, сквер 30-летия Победы, больница №1 имени Н.И.Пирогова.
На тренировочной базе «Крыльев» депутатов встретил врио министра спорта региона Дмитрий Шляхтин. Он рассказал, что строительная готовность базы составляет 80%. 19 октября здесь провели посев футбольного поля, его реконструкция закончена на 98%, по всему периметру планируется установить сплошное заграждение, на завершающей стадии находится устройство системы электроснабжения. В межсезонье с конца декабря по 15 марта, когда команда будет на выездных сборах, планируется провести реконструкцию основных
корпусов базы. Средства в сумме 48,3 млн руб., по словам министра, на эти цели уже выделены.
5-звездочный отель Lotte, который строится в границах улиц Самарской, Красноармейской и Галактионовской, должен быть полностью сдан к 31 марта 2018 года. Сейчас его готовность составляет 95%. По словам представителя подрядчика, в настоящее время идут работы по остеклению и отделке фасада, с 20-23 ноября начнется благоустройство прилегающей территории. В отеле два подземных этажа занимает паркинг, на первом этаже разместится ресторан, лобби и коммерческие помещения. На втором – большой конференц-холл, вместимостью до 200 человек. Отличительной его особенностью будет возможность трансформации. При необходимости его можно будет разделить на семь отдельных залов. Также на втором этаже предусмотрена зона буфета. Этажом выше расположатся бассейн и фитнес-зал. С 6 по 15 этаж разместятся 192 номера. А на 16 и 17 этажах — пентхаусы.
С ходом работ в больнице имени Пирогова депутатов ознакомили врио заместителя председателя Правительства региона – министра здравоохранения Геннадий Гридасов и главный врач Александр Вавилов. Руководитель областного минздрава рассказал, в частности, о расширении приемной группы больницы. По словам Геннадия Гридасова, после окончания работ приемный покой сможет принимать одновременно четыре машин скорой помощи, (раньше только одну). С учетом замечаний ФИФА будет работать три противошоковые операционные (раньше было 2), пять смотровых кабинета (было всего 2). «К 15 марта все будет модернизировано и завершено», - заверил депутатов врио министра. Многое сделано для благоустройства территории. Как рассказал Александр Вавилов, во время субботников, проходивших здесь с начала лета, было вывезено более ста КАМАЗов мусора, завезено около тысячи тонн чернозема. Проведена
опиловка всех деревьев, аварийные деревья убраны. Тротуарная плитка, новые скамейки, елки, каштаны приобретены за счет спонсорских средств. Обустроена отдельная автомобильная стоянка.
По общественным территориям, где ведется или уже закончена реконструкция, депутаты проехали вместе с врио главы Самары Владимиром Василенко. На данный момент работы в Струковском саду и на четвертой очереди набережной закончены на 70%, Ильинская площадь и сквер 30-летия Победы – на 100%. Заканчивается реконструкция фонтана у памятника борцам за советскую власть на
Красноармейской/Чапаевской. Он не функционировал несколько десятков лет, в этом году было принято решение его восстановить.
В целом депутаты Самарской губернской думы, по словам Виктора Сазонова, положительно оценили ведущиеся на объектах работы, сообщает пресс-служба облправительства.
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