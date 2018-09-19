Депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за пропуск заседаний

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- В данном случае мы решение приняли и о порядке регистрации, и о вычетах в случаях пропуска заседаний, - приводит РИА "Новости" слова спикера Вячеслава Володина. - Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы.Принятое постановление даёт депутату возможность зарегистрироваться на заседании как с помощью электронной карты, так и посредством письменного заявления или заявления о своём присутствии с места.Ранее депутаты поддержали предложение проводить пленарные заседания по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов.