Депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за пропуск заседаний
19 сентября 2018 19:04
191
- В данном случае мы решение приняли и о порядке регистрации, и о вычетах в случаях пропуска заседаний, - приводит РИА "Новости" слова спикера Вячеслава Володина. - Учитывая, что заседаний стало больше, понятна необходимость скорректировать в том числе и эти вопросы.
Принятое постановление даёт депутату возможность зарегистрироваться на заседании как с помощью электронной карты, так и посредством письменного заявления или заявления о своём присутствии с места.
Ранее депутаты поддержали предложение проводить пленарные заседания по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
19 сентября 2018 19:42
В четверг утром по московскому времени он выступит с публичным заявлением, рассказали источники РБК. Политика региона
231
19 сентября 2018 19:04
Теперь он будет составлять не шестую, а девятую часть от зарплаты. Политика региона
190
19 сентября 2018 16:23
На заседании был рассмотрен и одобрен вопрос о внесении на рассмотрение Самарской губдумы проекта закона «О внесении изменений в Закон Самарской области... Политика региона
178
Выборы 2018
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
143
17 сентября 2018 14:42
В соответствии с уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу. Выборы 2018
366
17 сентября 2018 13:49
Для тех, кто не успеет посмотреть трансляцию в прямом эфире, будет повтор сегодня вечером. Выборы 2018
299
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
405
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15158
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
463
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
645
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
714
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1061
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
625
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
721
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1700
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1196
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1317
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1271
Мероприятия