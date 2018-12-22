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Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутаты Госдумы предлагают ввести тест на идиота для водителей

22 декабря 2018 15:42
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В Германии данный тест проверяет, не считает ли себя человек с большим стажем вождения всезнающим и не ведет ли он себя с другими участниками движения с чувством превосходства.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением проверять у лишенных прав водителей уровень уважительного отношения к другим участникам движения. Данный тест похож на тест, используемый в Германии. Он называется Idiotentest – Тест на идиота.

Как пояснил Васильев, в Германии данный тест проверяет, не считает ли себя человек с большим стажем вождения всезнающим и не ведет ли он себя с другими участниками движения с чувством превосходства.

Как рассказал депутат, начинающие водители чаще всего попадают в ДТП без тяжелых последствий, а водители со стажем более семи лет чаще становятся участниками ДТП с тяжелыми последствиями или смертельным исходом. И причина этому – уверенность в своих навыках вождения.

Предложение ввести «тест на идиота» выносят на обсуждение уже не первый раз. Так, предлагалось вводить такой тест для водителей, которых поймали за вождением в нетрезвом виде.

Как проходит тест в Германии: если водитель получает определенное количество штрафных баллов за различные правонарушения или за езду в нетрезвом виде, его отправляют на особое медико-психологическое исследование. Там он должен ответить на своеобразные вопросы. В результате немцы назвали эту процедуру – Idiotentest, передает samarskie-voditeli.ru.

 
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Комментарии



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