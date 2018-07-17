Депутат гордумы Ирина Кочуева о стратегической сессии: "В первую очередь будем говорить о стандартах управления многоквартирным домом"
17 июля 2018 16:27
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Инициатором проведения стратегических сессий и привлечения к обсуждению стратегии развития широкой общественности стал глава региона Дмитрий Азаров.
"В первую очередь будем говорить о стандартах управления многоквартирным домом, — рассказывает участница мероприятия, депутат городской думы Ирина Кочуева. — Ситуация в этой сфере носит противоречивый характер: жители, как правило, предъявляют завышенные требования, а управляющие компании не имеют желания эти требования выполнять".
Она уверена — решать проблему нужно поэтапно. "Во-первых, нужно зафиксировать прямые правовые договоренности между УК и жителями, по сути, речь идет о составлении модельного договора", — говорит депутат.
Также необходимо добиться прозрачности коммунальных платежей: чтобы жители могли отследить, сколько и за что они платят. Решить вопрос поможет создание единых информационно-расчетных центров, как областных так и муниципальных. Третий принципиальный вопрос — это народный контроль качества и сроков выполнения коммунальных услуг.
"По итогам сессии мы должны выстроить грамотный и уважительный диалог. Жители начнут понимать, что квартира — это их собственность и сфера ответственности. Управляющие компании увидят, что собственники стали просвещенными, грамотными людьми, и с ними уже нельзя работать теми методами, которые использовались раньше", — считает Кочуева.
По ее мнению, сессионный формат обсуждения проблем довольно эффективен. Он позволяет привлечь к разработке стратегии активных жителей области.
"Развитие региона требует общения с жителями, выслушивания их точек зрения, формирования вместе с ними конкретных предложений. Стратегия, придуманная чиновниками в кабинетах, — это не живой документ, — считает Кочуева. — Нам не нужна стратегия, которую мы поставим на полку. Необходим документ, который позволит найти совместное решение общих проблем".
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