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Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутат гордумы Ирина Кочуева о стратегической сессии: "В первую очередь будем говорить о стандартах управления многоквартирным домом"

17 июля 2018 16:27
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Она уверена — решать проблему нужно поэтапно.
В среду, 18 июля, в Тольятти пройдет первая стратегическая сессия по актуальным проблемам развития региона. Участники дискуссии сконцентрируются на вопросах благоустройства, комфортной городской среды и ЖКХ.

Инициатором проведения стратегических сессий и привлечения к обсуждению стратегии развития широкой общественности стал глава региона Дмитрий Азаров.

"В первую очередь будем говорить о стандартах управления многоквартирным домом, — рассказывает участница мероприятия, депутат городской думы Ирина Кочуева. — Ситуация в этой сфере носит противоречивый характер: жители, как правило, предъявляют завышенные требования, а управляющие компании не имеют желания эти требования выполнять".

Она уверена — решать проблему нужно поэтапно. "Во-первых, нужно зафиксировать прямые правовые договоренности между УК и жителями, по сути, речь идет о составлении модельного договора", — говорит депутат.

Также необходимо добиться прозрачности коммунальных платежей: чтобы жители могли отследить, сколько и за что они платят. Решить вопрос поможет создание единых информационно-расчетных центров, как областных так и муниципальных. Третий принципиальный вопрос — это народный контроль качества и сроков выполнения коммунальных услуг.

"По итогам сессии мы должны выстроить грамотный и уважительный диалог. Жители начнут понимать, что квартира — это их собственность и сфера ответственности. Управляющие компании увидят, что собственники стали просвещенными, грамотными людьми, и с ними уже нельзя работать теми методами, которые использовались раньше", — считает Кочуева.

По ее мнению, сессионный формат обсуждения проблем довольно эффективен. Он позволяет привлечь к разработке стратегии активных жителей области.

"Развитие региона требует общения с жителями, выслушивания их точек зрения, формирования вместе с ними конкретных предложений. Стратегия, придуманная чиновниками в кабинетах, — это не живой документ, — считает Кочуева. — Нам не нужна стратегия, которую мы поставим на полку. Необходим документ, который позволит найти совместное решение общих проблем". 


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Комментарии



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17 июля 2018  16:27
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Депутат гордумы Ирина Кочуева о стратегической сессии: "В первую очередь будем говорить о стандартах управления многоквартирным домом"
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