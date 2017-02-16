Депутат Самарской губдумы: «Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
16 февраля 2017 11:02
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин является кандидатом на досрочную отставку, и связано это не только с его возрастом, хотя некоторые его неадекватные высказывания объясняют именно этим фактором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политик, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, комментируя озвученный Владимиром Жириновским тренд Кремля на смену губернаторов, достигших 60-летнего возраста.
«Тем не менее основные критерии, по которым администрация президента РФ оценивает целесообразность нахождения губернаторов на занимаемой должности, представляют собой комплекс соответствий. Это процент, который регион выдает за «Единую Россию» на выборах, отсутствие в регионе заметных акций протеста и роста протестных настроений, отсутствие решений на уровне региональной власти, из-за которых появляются эти протестные настроения. И еще один главный показатель — насколько губернатор справляется с экономикой. Либо экономика падает, и Москва вынуждена выделять все больше и больше федеральных средств, либо глава региона решает экономические задачи и регион худо-бедно, но развивается», — сказал Михаил Матвеев.
«Если человек по всем этим показателям демонстрирует отрицательную динамику, а при этом еще и возраст у него, при котором начинаются проявления каких-то чудачеств, неадекватных высказываний, это является раздражающим фактором и для граждан, и для Кремля», — считает он.
«Господин Меркушкин был назначен в регион в 2012 году сразу после парламентских выборов, когда «Единая Россия» в Самарской области показала слабый результат (в 2011 году «ЕР» при губернаторе Владимире Артякове набрала на выборах в Госдуму 39% — прим. ИА REGNUM). Считается, что Меркушкин был назначен в Самарский регион именно для выправления электоральной ситуации, чтобы повысить количество голосов за партию власти. Прошел ряд избирательных кампаний — выборы в Тольяттинскую городскую думу, досрочные выборы губернатора Меркушкина, на которых он смог «нарисовать» себе 92%, будто в подтверждение мифа, что он обладает «мордовским секретом», — как делать 106% там, где раньше было 40%. Но эта система сразу же начала сыпаться в Самарской области, как только люди разобрались в Меркушкине, и на последних выборах в Госдуму в 2016 году «Единая Россия» получила в среднем результат даже меньше, чем по стране на 4% («ЕР» в регионе набрала 51% голосов — прим. ИА REGNUM). Соответственно, никакого «мордовского чуда» господин Меркушкин уже демонстрировать не может. Акела промахнулся. Все. «Феномена Меркушина», который делает выборы, больше не существует. Более того, до сих пор не утихают скандалы, возбуждено несколько уголовных дел по итогам фальсификации парламентских выборов 16 года», — пояснил свою точку зрения политик.
«Поэтому доверять господину Меркушкину проведение президентских выборов в Самарской области становится сомнительно и опасно. Чтобы себя оправдать, он может еще более жесткими административными методами управлять на выборах президента РФ. А это чревато делегитимизацией выборов президента страны на территории региона и подрыва доверия к их результату, что в сложной политической обстановке абсолютно не входит в задачи руководства государства. Если выборы будут проходить по тому же «меркушкинскому» сценарию, то это будет медвежья услуга Владимиру Путину со стороны переставшего ориентироваться в современных реалиях господина Меркушкина. В этом плане, возможно, что в Кремле сделают ставку на другого менеджера выборных процессов, который может достигнуть поставленных задач более тонко. Более того, отставка утратившего популярность среди самарцев губернатора сама по себе может дать президенту в регионе больше очков, чем возможные административные перегибы на выборах, к которым проявляет страсть Меркушкин», — говорит он.
По словам депутата Матвеева, акции протеста в Самарской области в данный момент нарастают. И связаны они с конкретными решениями областной власти, которые можно квалифицировать как грубые ошибки. «С начала 2017 года по инициативе губернатора Меркушкина отменен целый пакет социальных льгот для пенсионеров, которые всегда являлись основной электоральной опорой власти (отмена бесплатного проезда на транспорте, лимит по социальным проездным на 50 поездок, отмена льгот по оплате ЖКХ и ежемесячных денежных выплат работающим пенсионерам и пенсионерам с пенсией выше 19 500 рублей). Это вызвало уже два митинга протеста — в Тольятти и Самаре, где уже звучат требования отставки губернатора, и на днях будет новый. Пенсионеры буквально взорвались от возмущения», — пояснил парламентарий.
«Самарская область — это регион, традиционно считавшийся богатым. Желающих сесть в губернаторское кресло здесь и поруководить процессами всегда было немало. Но в последние годы при губернаторе Меркушкине регион стал менее привлекательным, при нем госдолг области вырос с 35 млрд до 70 млрд рублей. Многие предприятия закрылись, практически развалено сельское хозяйство, например, яйца птицы больше не производится в Самарской области, почти все птицефабрики позакрывались и так далее. Закрылся «АвтоВАЗагрегат», другие значимые предприятия. Растет вал проблем. Поэтому желающих занять сейчас губернаторскую должность, тем более накануне президентских выборов, не так много, как я предполагаю», — пояснил он.
«По некоторой информации, я не могу за ее достоверность поручиться, одна из наиболее влиятельных федеральных групп — Ростех, в зону интересов которой входила Самарская область (бывший губернатор Владимир Артяков ныне является первым заместителем гендиректора Госкорпорации Ростех — прим. ИА REGNUM) может проявить интерес. Но пока не видно, что Ростех горит желанием поставить во главе области своего человека», — сообщил Михаил Матвеев то, что обсуждается в самарском истеблишменте. Тем не менее различные фамилии вероятных кандидатов звучат.
«Одна из наиболее подготовленных кандидатур от Ростеха, кто мог бы принять область без раскачки — поработавший и с Владимиром Артяковым и при новом губернаторе Меркушкине вице-губернатором Алексей Бендусов. Затем он был назначен главным федеральным инспектором региона, а вскоре вернулся в структуру Ростеха. Он пользовался и пользуется очень серьезным аппаратным влиянием и определенным авторитетом в области, знает хозяйство изнутри. Он является человеком, который может предотвратить межэлитные конфликты. Другая кандидатура, которую всегда связывают с Ростехом, депутат Госдумы Владимир Гутенев», — продолжил политик.
«Еще одна сильная фигура — это Дмитрий Азаров (бывший глава Самары, ныне сенатор Совета Федерации, прим. ИА REGNUM). Это — человек, который, на мой взгляд, наиболее подготовлен вписаться в нынешние реалии. Он прошел через всенародные выборы на пост главы Самары, не утратил связь с регионом, демонстрирует определенную независимость по отношению к губернатору Меркушкину, набирая себе очки. Он попадает под те критерии, которые сейчас рассматриваются с точки зрения назначений губернаторов в регионах — молодой технократ, местный, но поработавший в федеральных структурах. К тому же, имеющий выборный опыт. В январе 2017 года он введен сразу в Президиум Генсовета «ЕР», а Николай Меркушкин, наоборот, покинул Высший совет «ЕР». Кроме того Азаров является одним из менеджеров «ЕР», курировавшим выборы в разных регионах и имеет здесь соответствующий опыт», — сообщил он.
«Есть мнение, что со стороны губернатора Николая Меркушкина тоже предпринимаются определенные попытки выдвинуть человека из своей команды, понимая всю реальность того, что его могут отправить в отставку и кто-то должен гарантировать сохранение интересов Меркушкина и его «команды» в регионе. Тут активно называется вице-губернатор Дмитрий Овчинников. Против него работает то, что он является практическим организатором скандальных избирательных компаний господина Меркушкина и несет ответственность за них. Не уверен, что его прямолинейный командный стиль — это то что нужно на президентских выборах. Безусловно традиционно кандидатами на пост губернатора являются мэры крупных городов, сегодня это сити-менеджер Самары Олег Фурсов и последний из оставшихся избранных мэров, в Тольятти — Сергей Андреев. Но в нашем случае они ни на что не претендуют. А дальше начинается гадание на кофейной гуще…» — сказал Михаил Матвеев.
Как сообщало ИА REGNUM, Николай Меркушкин родился 5 февраля 1951 года в селе Новые Верхиссы Мордовской АССР. В сентябре 1995 года был избран главой Мордовии, в 2010 году утверждён на этом посту на пятый срок.
10 мая 2012 года президент России Владимир Путин принял отставку Николая Меркушкина с поста главы республики Мордовия и назначил его исполняющим обязанности губернатора Самарской области, а 12 мая 2012 года внёс в Самарскую губернскую думу кандидатуру Меркушкина для наделения его полномочиями губернатора региона. Самарская губернская дума в этот же день утвердила Николая Меркушкина на пост губернатора.
6 июня 2014 года, за три месяца до единого дня голосования, Николай Меркушкин по собственному желанию ушёл в отставку и был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, выдвинув свою кандидату на выборах губернатора Самарской области, по итогам которых одержал победу, получив 91,35% голосов.
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