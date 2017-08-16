Я нашел ошибку
Главные новости: 
В материале говорится об очередных обысках в администрации Самары и изъятии документов.
Депутат Матвеев своим постом в Живом журнале довёл Администрацию Самары до истерики?
Работа по взысканию долга Правительством Самарской области осуществляется с 2011 года.
Самарские власти одобрили постановление «О заключении мирового соглашения» по долгу Березовского
Первым фильмом, в котором снялась Вера Глаголева, стала картина Родиона Нахапетова «На край света...», за режиссера актриса впоследствии вышла замуж.
На 62-м году жизни скончалась российская актриса и режиссер Вера Глаголева
Сейчас идут переговоры с инвестором, который готов перечислять до 50% от сборов с платных парковочных мест в городскую казну.
В Самаре на финальную стадию выходит проект по созданию в городе платных парковок
В настоящее время похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владельцу.
18-летний житель Жигулевска отобрал ночью у подростка телефон на улице
Праздничные концерты пройдут на трех площадках. Центральная площадка будет организована при Соборе во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия , где состоится праздничный концерт, по окончании которого гостей будут угощать пирогами и яблоками.
В Самаре состоится общегородской праздник «Яблочный спас»
В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными.
В Кинеле девочки-подростки убили котенка, кидая его об стену, на глазах у маленькой девочки. Видео выложили в интернет
Следственное управление просит оказать содействие в установлении личности погибшего.
На территории АО «Сокское Карьероуправление» обнаружено тело неустановленного мужчины
сегодня  Четверг, 17 августа, 00:15
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/08:
USD 59.65
-0.28
EUR 70
-0.37
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутат Матвеев своим постом в Живом журнале довёл Администрацию Самары до истерики?

16 августа 2017 22:57
105
В материале говорится об очередных обысках в администрации Самары и изъятии документов.
15 августа 2017 года в блоге депутата Самарской Губернской Думы Михаила Матвеева в «Живом Журнале» (LiveJournal) был размещен материал «Все в порядке, в Администрации Самары обыски» (http://blog-matveev.livejournal.com/1168411.html ).
 
В материале говорится об очередных обысках в администрации Самары и изъятии документов. Руководитель управления информации и аналитики администрация городского округа Самара Елена Рыжкова факт проведения очередных обысков в мэрии подтвердила, судя по комментарию чиновницы, ситуация для Администрации эта привычная.

Городские власти в ответ сочли необходимым заявить, что сведения, размещенные во второй части публикации, являются заведомо недостоверными, носят клеветнический и очевидно оскорбительный характер.

С учетом того, что распространение указанной информации негативно влияет на репутацию Администрации города и должностных лиц, депутату Самарской Губернской Думы Михаилу Матвееву направлено официальное письмо с требованием удаления данной информации из сети Интернет и принесения публичных извинений.


 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
16 августа 2017  22:57
В материале говорится об очередных обысках в администрации Самары и изъятии документов.
Депутат Матвеев своим постом в Живом журнале довёл Администрацию Самары до истерики?
В материале говорится об очередных обысках в администрации Самары и изъятии документов.  Политика региона
96
16 августа 2017  22:30
Работа по взысканию долга Правительством Самарской области осуществляется с 2011 года.
Самарские власти одобрили постановление «О заключении мирового соглашения» по долгу Березовского
Работа по взысканию долга Правительством Самарской области осуществляется с 2011 года.   Политика региона
87
15 августа 2017  22:28
Об этом он заявил на встрече с лидером думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым.
Путин поддержал идею прокурорской проверки заявлений обманутых дольщиков
Об этом он заявил на встрече с лидером думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым.  Политика региона
239
Весь список
Выборы 2018
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
980
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
709
10 мая 2017  18:37
Как победить на выборах: советы курса молодого депутата
Как победить на выборах: советы курса молодого депутата
 «Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
285
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
319
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7114
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1363
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5393
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1783
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2827
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
499
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2214
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2014
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1624
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1794
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5604
Весь список

Мероприятия
Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в Cамаре
В Самаре на набережной врачи провели профилактическое обследование состояния здоровья всех желающих
В Самарской области пройдет межрегиональный форум «Созвездие IQ» - Самарский Наноград»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда