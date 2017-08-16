Депутат Матвеев своим постом в Живом журнале довёл Администрацию Самары до истерики?
16 августа 2017 22:57
105
В материале говорится об очередных обысках в администрации Самары и изъятии документов. Руководитель управления информации и аналитики администрация городского округа Самара Елена Рыжкова факт проведения очередных обысков в мэрии подтвердила, судя по комментарию чиновницы, ситуация для Администрации эта привычная.
Городские власти в ответ сочли необходимым заявить, что сведения, размещенные во второй части публикации, являются заведомо недостоверными, носят клеветнический и очевидно оскорбительный характер.
С учетом того, что распространение указанной информации негативно влияет на репутацию Администрации города и должностных лиц, депутату Самарской Губернской Думы Михаилу Матвееву направлено официальное письмо с требованием удаления данной информации из сети Интернет и принесения публичных извинений.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
16 августа 2017 22:57
В материале говорится об очередных обысках в администрации Самары и изъятии документов. Политика региона
96
16 августа 2017 22:30
Работа по взысканию долга Правительством Самарской области осуществляется с 2011 года. Политика региона
87
15 августа 2017 22:28
Об этом он заявил на встрече с лидером думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Политика региона
239
Выборы 2018
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
980
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
709
10 мая 2017 18:37
«Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
285
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
319
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7114
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1363
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5393
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1783
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2827
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
499
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2214
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2014
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1624
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1794
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5604
Мероприятия