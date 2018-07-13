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Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутат Госдумы из Самары будет бороться за кресло мэра Москвы

13 июля 2018 16:15
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Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
Самарец, депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, будет бороться за кресло мэра Москвы, передает trkterra.ru.

Он получил статус кандидата на кресло градоначальника столицы после регистрации.

Соответствующее удостоверение он получил 12 июля. Судя по фото, которое Дегтярев выложил в своем Инстаграм, удостоверение он получил 12 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.


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