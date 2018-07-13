Депутат Госдумы из Самары будет бороться за кресло мэра Москвы
13 июля 2018 16:15
45
Он получил статус кандидата на кресло градоначальника столицы после регистрации.
Соответствующее удостоверение он получил 12 июля. Судя по фото, которое Дегтярев выложил в своем Инстаграм, удостоверение он получил 12 июля.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
13 июля 2018 16:15
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Политика региона
39
12 июля 2018 22:16
Запрет на ввоз «санкционки» продлен до конца 2019 года. Политика региона
398
12 июля 2018 21:12
Переговоры Путина и Трампа должны пройти 16 июля в Хельсинки. Во время встречи, как заявляли ранее в Кремле и Белом доме, президенты двух стран должны будут... Политика региона
372
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
114
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
121
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
688
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
227
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
309
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
494
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2024
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2451
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
985
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
888
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2602
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1666
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2838
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
242
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
586
Мероприятия