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Деньги на решение задач, поставленных в послании президента, будут найдены за счет «улучшения сбора налогов», заявил Силуанов

24 марта 2018 14:21
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Налоговое бремя «в целом не будет увеличено».
Министр финансов Антон Силуанов на встрече с президентом Владимиром Путиным представил план ведомства по исполнению задач, поставленных в послании главы государства Федеральному собранию. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля, передает РБК.

«Мы говорим о том, что в целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов», — отметил он. Для этого министерство разработает предложения по созданию равных условий ведения бизнеса, «чтобы меньше было случаев уклонения от налогов». За счет улучшения этого показателя и будут профинансированы задачи, поставленные в послании.

Министерство также разработает меры, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий и тем самым создав источники для инвестиций.

Другими источниками средств для исполнения задач, поставленных президентом, станут пересмотр и уточнение льгот и преференций. «Когда мы их вводили, мы рассчитывали на определенные эффекты», — сказал Силуанов. Предложения будут направлены в правительство.

Минфин планирует нарастить поддержку инфраструктурных проектов. «Безусловно, это и приоритет здравоохранения, образования — все то, что, как говорят, формирует человеческий капитал», — сказал министр. Кроме того, Силуанов не исключил перераспределения доходов внутри бюджета.

Министр высказал мнение, что государству следует отказаться от советских «принципов распределения финансовой помощи «всем по чуть‑чуть». «Мы считаем, что необходимо сконцентрировать ее исключительно нуждающимся, с тем чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали увеличение добавки в своем содержании», — добавил он.

Как говорится в проекте доклада к коллегии Минфина по итогам 2017 года (коллегия пройдет 27 марта), ведомство собирается сосредоточиться на стимулировании устойчивого роста экономики и создании справедливых конкурентных условий для предприятий. При донастройке налоговой системы Минфин будет исходить из принципа неизменности налоговой нагрузки (в 2017 году она составила в России около 31% ВВП) и «обеспечения долгосрочной сбалансированности государственных финансов».

Для реализации этих целей Минфин намеревается улучшить налоговое администрирование, усовершенствовать порядок уплаты налогов, систематизировать неналоговые платежи и провести второй этап амнистии капиталов. Ведомство также намерено повысить собираемость зарплатных налогов и обелить теневые зарплаты, продолжить создание системы прослеживаемости товаров и завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли.

В четверг, 22 марта, газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что правительство достигло консенсуса по вопросу повышения ставки НДФЛ на 2 п.п., до 15% с введением необлагаемого минимума.​

Окончательное решение о повышении ставки НДФЛ примет Владимир Путин, рассказывал вице-премьер Аркадий Дворкович, высказавший мнение, что разница между 13 и 15% не такова, «чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции».

​РБК со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства писал, что идея повышения ставки НДФЛ принадлежит помощнику президента Андрею Белоусову. Его поддерживает вице-премьер Ольга Голодец, а Минфин и Минэкономразвития выступают против.




Фото news.mail.ru


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Комментарии



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24 марта 2018  14:21
Налоговое бремя «в целом не будет увеличено».
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