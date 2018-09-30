Делегация из Норвегии поразилась темпам развития Крыма

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— Мы показали делегации столицу Крыма. Особый интерес вызвал аэропорт, строительство новых дорог. Гости проявляют здоровый живой интерес к жизни крымчан. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма, — приводит его слова РИА "Новости".Делегация состоит из девяти человек, её возглавляет лидер общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер.У иностранных гостей в Крыму обширная программа визита. Они посетят как культурные объекты, в том числе Ливадийский дворец, Херсонес Таврический, так и экономические. Кроме того, они проведут встречи с представителями властей региона, со студентами. Визит продлится до 6 октября.