Делегация из Норвегии поразилась темпам развития Крыма
30 сентября 2018 19:45
107
— Мы показали делегации столицу Крыма. Особый интерес вызвал аэропорт, строительство новых дорог. Гости проявляют здоровый живой интерес к жизни крымчан. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма, — приводит его слова РИА "Новости".
Делегация состоит из девяти человек, её возглавляет лидер общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер.
У иностранных гостей в Крыму обширная программа визита. Они посетят как культурные объекты, в том числе Ливадийский дворец, Херсонес Таврический, так и экономические. Кроме того, они проведут встречи с представителями властей региона, со студентами. Визит продлится до 6 октября.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
30 сентября 2018 19:45
У иностранных гостей в Крыму обширная программа визита. Политика региона
93
28 сентября 2018 18:01
Один из методов выявления склонности к потреблению наркотиков среди подростков - тестирование. Оно проходит во всех школах и учреждениях СПО региона. Политика региона
325
28 сентября 2018 14:29
Сергей Марков и Дмитрий Богданов приступят к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели. Политика региона
360
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
275
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
219
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
265
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
675
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15619
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
722
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
939
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
902
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1206
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
878
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
925
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1956
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1387
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1544
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1501
Мероприятия