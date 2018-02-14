Делегация Самарской области примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи
14 февраля 2018 17:14
194
инвестиционный форум.
Форум является ежегодным мероприятием, в работе которого принимает участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, руководство федеральных органов исполнительной власти, федеральных институтов развития и государственных корпораций, представители бизнеса. Традиционно в рамках форума организуется выставка, целью которой является презентация
инвестиционных проектов и возможностей регионов Российской Федерации.
Главная тема форума в этом году – «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее». Мероприятия деловой программы будут проходить в рамках трех основных направлений:
«Новая региональная политика: совершенствуя управление»;
«Бизнес в регионах. Придать новый импульс»;
«Улучшая качество жизни».
Официальная делегация Самарской области примет участие в мероприятиях деловой программы форума, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 февраля 2018 18:28
Дмитрий Азаров в начале работы отметил, что заседание совета по правам человека в Самарской области проходит первые. «Для нас крайне важно, что Самарская... Политика региона
256
14 февраля 2018 17:16
В мероприятии приняли участие глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин, руководители... Политика региона
191
14 февраля 2018 17:14
Главная тема форума в этом году – «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее». Политика региона
193
Выборы 2018
1 февраля 2018 17:10
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
467
25 января 2018 19:09
Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни. Выборы 2018
219
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
200
Видео
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
528
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
564
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
603
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1899
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
648
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
637
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
471
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3566
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2045
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2476
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2372
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1994
Мероприятия