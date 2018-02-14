Делегация Самарской области примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

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Форум является ежегодным мероприятием, в работе которого принимает участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, руководство федеральных органов исполнительной власти, федеральных институтов развития и государственных корпораций, представители бизнеса. Традиционно в рамках форума организуется выставка, целью которой является презентацияинвестиционных проектов и возможностей регионов Российской Федерации.Главная тема форума в этом году – «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее». Мероприятия деловой программы будут проходить в рамках трех основных направлений:«Новая региональная политика: совершенствуя управление»;«Бизнес в регионах. Придать новый импульс»;«Улучшая качество жизни».Официальная делегация Самарской области примет участие в мероприятиях деловой программы форума, сообщает пресс-служба облправительства.