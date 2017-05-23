Делегация Самарской области находится с визитом в Республике Беларусь
23 мая 2017 14:26
91
На заседании обсуждались перспективные направления сотрудничества в таких отраслях как промышленность, медицина, сельское хозяйство и образование. Стороны планируют развивать производственную кооперацию, проработают возможность реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере АПК, обменяются опытом по вопросам регулирования рынка труда. Кроме того, планируется проведение совместных научных, образовательных и культурных мероприятий научными организациями и учреждениями образования.
Особое внимание на заседании рабочей группы было уделено развитию сотрудничества в медицинской сфере, в частности, вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи и расширению медицинского туризма между Самарской областью и Республикой Беларусь.
В заключение заседания стороны отметили рост товарооборота и договорились до конца 2017 года разработать и подписать новый план совместных мероприятий, в котором будут отражены актуальные и перспективные направления взаимодействия.
В настоящее время между Самарской областью и Республикой Беларусь действует Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенное в 2005 году.
Сегодня, 23 мая 2017 года, Самарская область принимает участие в ХХ Международной выставке «ТехИнноПром-2017» с коллективным стендом, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 мая 2017 14:26
22 мая 2017 года в Минске состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской... Политика региона
90
23 мая 2017 13:09
Президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский прокомментировал работу местных депутатов. Политика региона
141
22 мая 2017 22:24
Предполагается, что новая российская сверхтяжелая ракета будет состоять из первых двух ступеней ракеты «Феникс» и третьей ступени ракеты... Политика региона
141
Выборы 2018
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
312
10 мая 2017 18:37
«Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
76
6 октября 2016 10:46
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2018
2137
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
608
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
599
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1273
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1399
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1580
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2867
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1524
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1169
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
693
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1067
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2320
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3324
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают