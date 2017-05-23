Делегация Самарской области находится с визитом в Республике Беларусь

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На заседании обсуждались перспективные направления сотрудничества в таких отраслях как промышленность, медицина, сельское хозяйство и образование. Стороны планируют развивать производственную кооперацию, проработают возможность реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере АПК, обменяются опытом по вопросам регулирования рынка труда. Кроме того, планируется проведение совместных научных, образовательных и культурных мероприятий научными организациями и учреждениями образования.Особое внимание на заседании рабочей группы было уделено развитию сотрудничества в медицинской сфере, в частности, вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи и расширению медицинского туризма между Самарской областью и Республикой Беларусь.В заключение заседания стороны отметили рост товарооборота и договорились до конца 2017 года разработать и подписать новый план совместных мероприятий, в котором будут отражены актуальные и перспективные направления взаимодействия.В настоящее время между Самарской областью и Республикой Беларусь действует Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенное в 2005 году.Сегодня, 23 мая 2017 года, Самарская область принимает участие в ХХ Международной выставке «ТехИнноПром-2017» с коллективным стендом, сообщает пресс-служба облправительства.