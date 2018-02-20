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Новости /  Политика /  Политика региона  

Делегация РОСКОСМОСА посетила РКЦ «Прогресс»

20 февраля 2018 16:42
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Во встрече принимал участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Как сообщает roscosmos.ru, делегация РОСКОСМОСА во главе с Генеральным директором Госкорпорации Игорем Комаровым посетила одно из флагманских предприятий ракетно-космической отрасли - производителя ракет-носителей «Союз» РКЦ «Прогресс». Специалисты РОСКОСМОСА осмотрели производство, провели рабочее совещание об итогах работы в 2017 году и планах на 2018 год, а также встретились с коллективом предприятия. Во встрече принимал участие и врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Сотрудники РКЦ «Прогресс» задавали вопросы о временном отстранении Генерального директора Александра КИРИЛИНА, перспективах развития предприятия, социальной сфере.

Выступая перед коллективом, Игорь Комаров представил врио Генерального директора РКЦ «Прогресс» Равиля Ахметова, с 2014 года работавшего в должности первого заместителя генерального директора - Генерального конструктора предприятия, и отметил: «Мы не планировали заменять Александра Николаевича (Кирилина), потому что понимали значение его работы для предприятия, его авторитет в вашем коллективе. Но согласно законодательству, мы должны назначить врио гендиректора. И в своём решении об утверждении Равиля Нургалиевича (АХМЕТОВА) принимали во внимание то, что руководитель, даже временный, должен быть из «Прогресса». Госкорпорация обязательно будет поддерживать предприятие, особенно во время разрешения сложившейся ситуации».

Дмитрий Азаров: «Предприятие с уверенностью смотрит в будущее, работает на длительную перспективу благодаря поддержке РОСКОСМОСА. Ситуацией я обеспокоен, но рассчитываю, что она будет разрешена. Готов вас заверить, что стабильная работа РКЦ «Прогресс» будет обеспечена».

Равиль Ахметов: «Я прошу руководителей цехов, отделов, секторов взять пример с Александра Николаевича, и работать с такой же отдачей и страстью, как и он. Пока я буду врио, не будет потрясений, будет тот же курс, который взял Александр КИРИЛИН. И я очень благодарен Игорю Анатольевичу КОМАРОВУ, что Госкорпорация выбрала временного руководителя, который ранее трудился на предприятии. Да, работа предстоит непростая: производство ракеты-носителя «Союз-5» и ракеты-носителя сверхтяжелого класса, и мы справимся».

Отвечая на вопросы коллектива, Игорь Комаров развеял слухи об объединении РКЦ «Прогресс» с другими предприятиями отрасли, сказав, что таких предпосылок нет. Кроме того, на встрече обсудили подписание отраслевого соглашения.  
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Комментарии



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