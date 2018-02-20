Делегация РОСКОСМОСА посетила РКЦ «Прогресс»
20 февраля 2018 16:42
211
Сотрудники РКЦ «Прогресс» задавали вопросы о временном отстранении Генерального директора Александра КИРИЛИНА, перспективах развития предприятия, социальной сфере.
Выступая перед коллективом, Игорь Комаров представил врио Генерального директора РКЦ «Прогресс» Равиля Ахметова, с 2014 года работавшего в должности первого заместителя генерального директора - Генерального конструктора предприятия, и отметил: «Мы не планировали заменять Александра Николаевича (Кирилина), потому что понимали значение его работы для предприятия, его авторитет в вашем коллективе. Но согласно законодательству, мы должны назначить врио гендиректора. И в своём решении об утверждении Равиля Нургалиевича (АХМЕТОВА) принимали во внимание то, что руководитель, даже временный, должен быть из «Прогресса». Госкорпорация обязательно будет поддерживать предприятие, особенно во время разрешения сложившейся ситуации».
Дмитрий Азаров: «Предприятие с уверенностью смотрит в будущее, работает на длительную перспективу благодаря поддержке РОСКОСМОСА. Ситуацией я обеспокоен, но рассчитываю, что она будет разрешена. Готов вас заверить, что стабильная работа РКЦ «Прогресс» будет обеспечена».
Равиль Ахметов: «Я прошу руководителей цехов, отделов, секторов взять пример с Александра Николаевича, и работать с такой же отдачей и страстью, как и он. Пока я буду врио, не будет потрясений, будет тот же курс, который взял Александр КИРИЛИН. И я очень благодарен Игорю Анатольевичу КОМАРОВУ, что Госкорпорация выбрала временного руководителя, который ранее трудился на предприятии. Да, работа предстоит непростая: производство ракеты-носителя «Союз-5» и ракеты-носителя сверхтяжелого класса, и мы справимся».
Отвечая на вопросы коллектива, Игорь Комаров развеял слухи об объединении РКЦ «Прогресс» с другими предприятиями отрасли, сказав, что таких предпосылок нет. Кроме того, на встрече обсудили подписание отраслевого соглашения.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 февраля 2018 16:42
Во встрече принимал участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Политика региона
210
19 февраля 2018 21:04
Дмитрий Азаров: «Такого набора возможностей, моделей устройства местного самоуправления нет ни в одном государстве в мире». Политика региона
582
18 февраля 2018 23:23
Скандал с обвинением президента в сговоре с Россией, расследования конгресса и межпартийная ненависть внесли в США больше разлада и хаоса, чем мечтали в Москве,... Политика региона
569
Выборы 2018
1 февраля 2018 17:10
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
494
25 января 2018 19:09
Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни. Выборы 2018
237
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
225
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
438
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
382
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
805
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
608
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
660
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1998
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1059
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
531
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3653
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2090
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2532
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2420
Мероприятия