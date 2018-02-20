Делегация РОСКОСМОСА посетила РКЦ «Прогресс»

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Сотрудники РКЦ «Прогресс» задавали вопросы о временном отстранении Генерального директора Александра КИРИЛИНА, перспективах развития предприятия, социальной сфере.Выступая перед коллективом,представил врио Генерального директора РКЦ «Прогресс», с 2014 года работавшего в должности первого заместителя генерального директора - Генерального конструктора предприятия, и отметил: «Мы не планировали заменять, потому что понимали значение его работы для предприятия, его авторитет в вашем коллективе. Но согласно законодательству, мы должны назначить врио гендиректора. И в своём решении об утверждении Равиля Нургалиевича (АХМЕТОВА) принимали во внимание то, что руководитель, даже временный, должен быть из «Прогресса». Госкорпорация обязательно будет поддерживать предприятие, особенно во время разрешения сложившейся ситуации».: «Предприятие с уверенностью смотрит в будущее, работает на длительную перспективу благодаря поддержке РОСКОСМОСА. Ситуацией я обеспокоен, но рассчитываю, что она будет разрешена. Готов вас заверить, что стабильная работа РКЦ «Прогресс» будет обеспечена».: «Я прошу руководителей цехов, отделов, секторов взять пример с Александра Николаевича, и работать с такой же отдачей и страстью, как и он. Пока я буду врио, не будет потрясений, будет тот же курс, который взял Александр КИРИЛИН. И я очень благодарен Игорю Анатольевичу КОМАРОВУ, что Госкорпорация выбрала временного руководителя, который ранее трудился на предприятии. Да, работа предстоит непростая: производство ракеты-носителя «Союз-5» и ракеты-носителя сверхтяжелого класса, и мы справимся».Отвечая на вопросы коллектива,развеял слухи об объединении РКЦ «Прогресс» с другими предприятиями отрасли, сказав, что таких предпосылок нет. Кроме того, на встрече обсудили подписание отраслевого соглашения.