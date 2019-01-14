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Члены Правительства СО -Виктор Кудряшов и Александр Карпушкин вошли в состав резерва управленческих кадров под патронажем президента РФ

14 января 2019 17:02
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Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.

В состав резерва вошли 142 человека – представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.

В период после утверждения предыдущего состава резерва в декабре 2017 года шесть человек назначены на различные должности Президентом Российской Федерации.

Всего получили новые назначения 39 представителей резерва, передает kremlin.ru.

Два члена Правительства Самарской области - первый зампред ПСО Виктор Кудряшов и зампред ПСО Александр Карпушкин вошли в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



Политика региона
14 января 2019  17:02
Члены Правительства СО -Виктор Кудряшов и Александр Карпушкин вошли в состав резерва управленческих кадров под патронажем президента РФ
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