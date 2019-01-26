Чиновница отчитала учителей за желание хорошо зарабатывать
26 января 2019 22:02
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Четошникова, в частности, назвала желание педагогов иметь заработную плату больше девяти тысяч рублей "завышенными требованиями".
"Это не есть хорошо: дайте мне всё и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем", - сказала Екатерина Четошникова.
Таким образом она ответила на вопрос, как быть молодым учителям, которые готовы идти на баррикады из-за зарплаты в девять тысяч рублей в месяц.
Неосторожные высказывания российских чиновников в последнее время вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Например, в октябре прошлого года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Данную должность чиновница больше не занимает. Покинула свой пост и руководитель департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая на встрече с волонтёрами заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению. 25 января этого года спикер Новгородской облдумы Елена Писарева заявила, что рожавшим после 30 лет деньги не нужны. Позднее, конечно, чиновница пояснила свои слова.
Фото: life.ru
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