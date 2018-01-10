Чиновникам разрешили не указывать криптовалюты в справке о доходах

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Минтруд ежегодно при участии администрации президента и Генеральной прокуратуры подготавливает методические рекомендации для декларирования госслужащими сведений о доходах и имуществе. В новом документе впервые уточнено, что формой справки о доходах не предусмотрено указание виртуальных валют.В Минтруде РБК объяснили, что в справку о доходах не включены криптовалюты, потому как «в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации на законодательном уровне не определены». Однако если чиновник (его супруг/супруга или несовершеннолетний ребенок) реализовал доход в результате купли-продажи криптовалюты, такой доход должен быть отражен в строке «Иные доходы» в справке о доходах, подчеркнули в Минтруде.Согласно обновленным рекомендациям, чиновникам на титульном листе нужно будет указать образовательное учреждение, где проходит обучение его несовершеннолетний ребенок. Госслужащему также рекомендуется перечислить все места работы (помимо обязательного указания основного места работы).В новых рекомендациях перечень доходов расширен пунктом о денежных средствах, полученных от родственников (за исключением супруг, супругов и несовершеннолетних детей) и третьих лиц на невозвратной основе. Кроме того, необходимо будет задекларировать недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги (в том числе доли участия в бизнесе), которые отчитывающееся лицо (его супруг/супруга или несовершеннолетний ребенок) передало третьей стороне в результате безвозмездной сделки (например, договора дарения).До 1 апреля президент, члены правительства, федеральные госслужащие, сотрудники администрации президента должны публично отчитаться о своих доходах. Региональные и муниципальные госслужащие, сотрудники внебюджетных фондов и служащие Центробанка должны сделать это не позднее 30 апреля. При этом те сведения, которые публикуются, и те справки, которые заполняются госслужащими, — не одно и то же: в публичных декларациях отражаются только объекты недвижимости, транспортные средства и общий годовой доход.