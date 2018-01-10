Чиновникам разрешили не указывать криптовалюты в справке о доходах
10 января 2018 23:47
150
Минтруд ежегодно при участии администрации президента и Генеральной прокуратуры подготавливает методические рекомендации для декларирования госслужащими сведений о доходах и имуществе. В новом документе впервые уточнено, что формой справки о доходах не предусмотрено указание виртуальных валют.
В Минтруде РБК объяснили, что в справку о доходах не включены криптовалюты, потому как «в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации на законодательном уровне не определены». Однако если чиновник (его супруг/супруга или несовершеннолетний ребенок) реализовал доход в результате купли-продажи криптовалюты, такой доход должен быть отражен в строке «Иные доходы» в справке о доходах, подчеркнули в Минтруде.
Согласно обновленным рекомендациям, чиновникам на титульном листе нужно будет указать образовательное учреждение, где проходит обучение его несовершеннолетний ребенок. Госслужащему также рекомендуется перечислить все места работы (помимо обязательного указания основного места работы).
В новых рекомендациях перечень доходов расширен пунктом о денежных средствах, полученных от родственников (за исключением супруг, супругов и несовершеннолетних детей) и третьих лиц на невозвратной основе. Кроме того, необходимо будет задекларировать недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги (в том числе доли участия в бизнесе), которые отчитывающееся лицо (его супруг/супруга или несовершеннолетний ребенок) передало третьей стороне в результате безвозмездной сделки (например, договора дарения).
До 1 апреля президент, члены правительства, федеральные госслужащие, сотрудники администрации президента должны публично отчитаться о своих доходах. Региональные и муниципальные госслужащие, сотрудники внебюджетных фондов и служащие Центробанка должны сделать это не позднее 30 апреля. При этом те сведения, которые публикуются, и те справки, которые заполняются госслужащими, — не одно и то же: в публичных декларациях отражаются только объекты недвижимости, транспортные средства и общий годовой доход.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
10 января 2018 23:58
В случае, если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано... Политика региона
44
10 января 2018 23:47
Свое решение в Минтруде объяснили отсутствием их законодательного регулирования. Политика региона
140
10 января 2018 23:36
По мнению Дмитрия Азарова, минтранс недостаточно оперативно реагирует на обращения в соцсетях. Политика региона
140
Выборы 2018
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
56
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2064
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1437
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6082
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2302
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9232
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2846
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11020
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3235
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3013
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1814
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2214
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2108
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1759
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3391
Мероприятия