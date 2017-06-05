Черногория официально стала членом НАТО
5 июня 2017 21:47
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Договор был подписан в Вашингтоне. На церемонии присутствовали министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович, премьер-министр страны Душко Маркович, а также американский дипломат Томас Шеннон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Сегодня великий день для Черногории — день, когда страна стала членом НАТО», — сказал Маркович.
Он поблагодарил США за поддержку и заявил, что власти страны «еще раз показали, что они придерживаются курса обеспечить стабильность на Балканах», а также выразил благодарность Столтенбергу.
Протокол о присоединении Черногории к НАТО был подписан в Брюсселе в мае прошлого года. С декабря 2015 года она имеет статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Сам процесс стартовал в марте 2014 года на фоне конфликта на Украине. Тогда о желании Черногории вступить в Североатлантический альянс заявил премьер-министр Мило Джуканович.
Россия не поддерживала стремление страны стать новым, 29-м членом НАТО. В самой Черногории также не все выступают за такое решение. Во время ратификации документа в апреле этого года за него проголосовали 46 депутатов, несмотря на бойкот оппозиции. Всего в парламенте заседает 81 депутат.
Черногория обвиняет Россию во вмешательстве в политику страны. По словам министра иностранных дел Черногории Срджана Дармановича, российская разведка «открыто» поддерживает черногорскую оппозицию, которая выступает против НАТО.
Москва неоднократно заявляла, что не вмешивается в дела других государств. МИД России и сегодня, 5 июня, прокомментировал вступление Черногории в НАТО.
«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности», — предупредили власти России.
Срджан Дарманович в беседе с РБК заявлял, что вхождение Черногории в состав НАТО не представляет собой угрозу для России.
Логотип НАТО (Фото: Jonathan Ernst / AP)
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