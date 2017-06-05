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По словам министра иностранных дел Черногории Срджана Дармановича, российская разведка «открыто» поддерживает черногорскую оппозицию, которая выступает против НАТО.
Черногория официально стала членом НАТО
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Черногория официально стала членом НАТО

5 июня 2017 21:47
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По словам министра иностранных дел Черногории Срджана Дармановича, российская разведка «открыто» поддерживает черногорскую оппозицию, которая выступает против НАТО.
Как пишет РБК, власти Черногории официально ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО, сообщает местное издание Vijesti.

Договор был подписан в Вашингтоне. На церемонии присутствовали министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович, премьер-министр страны Душко Маркович, а также американский дипломат Томас Шеннон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Сегодня великий день для Черногории — день, когда страна стала членом НАТО», — сказал Маркович.

Он поблагодарил США за поддержку и заявил, что власти страны «еще раз показали, что они придерживаются курса обеспечить стабильность на Балканах», а также выразил благодарность Столтенбергу.

Протокол о присоединении Черногории к НАТО был подписан в Брюсселе в мае прошлого года. С декабря 2015 года она имеет статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Сам процесс стартовал в марте 2014 года на фоне конфликта на Украине. Тогда о желании Черногории вступить в Североатлантический альянс заявил премьер-министр Мило Джуканович.

Россия не поддерживала стремление страны стать новым, 29-м членом НАТО. В самой Черногории также не все выступают за такое решение. Во время ратификации документа в апреле этого года за него проголосовали​ 46 депутатов, несмотря на бойкот оппозиции. Всего в парламенте заседает 81 депутат.

Черногория обвиняет Россию во вмешательстве в политику страны. По словам министра иностранных дел Черногории Срджана Дармановича, российская разведка «открыто» поддерживает черногорскую оппозицию, которая выступает против НАТО.

Москва неоднократно заявляла, что не вмешивается в дела других государств. МИД России и сегодня, 5 июня, прокомментировал вступление Черногории в НАТО.

«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности», — предупредили власти России.

Срджан Дарманович в беседе с РБК заявлял, что вхождение Черногории в состав НАТО не представляет собой угрозу для России.

Логотип НАТО (Фото: Jonathan Ernst / AP)


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