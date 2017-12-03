Бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников может принять участие в проекте бесконфликтной реновации Самары

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Глава региона начал предварительную работу с самыми заметными застройщиками, которых будут привлекать к этому вопросу."Есть опыт бесконфликтной реновации в других регионах. Нам только предстоит воплотить его в нашем городе, — рассказал Дмитрий Азаров. — Сегодня в Самару приехал Виталий Стадников, один из идеологов подобного рода градостроительных решений не только в нашем регионе, но и по всей стране. Это вселяет надежду, что мы найдем возможность применения этих решений в Самаре. Я рассчитываю, что Виталий Стадников, несмотря на то, что он сейчас работает в Москве, примет в этом непосредственное участие"."Я рассчитываю, что мы вернем со своими идеями не одного, и не двоих талантливых людей, которые сейчас живут и работают в других регионах, — сказал глава региона. — Случилось так, что они уехали, поскольку их идеи стали в какой-то момент никому не нужны. Сегодня мы просто обязаны создать условия, чтобы все самарцы, которые, в том числе успешно работают в других регионах, имели возможность реализовать свои таланты на самарской земле. И мы это обязательно сделаем".Фото: samara.mk.ru