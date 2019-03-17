Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы

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«Почему убрали начальную военную подготовку из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет никогда защищать родину, стихотворениями или кисточкой ее никто никогда не защищал и не защитит», — считает Бондарев.«Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам, ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната и куда ее кидать. Разве это нормальное явление?» — задался вопросом Бондарев.В ответ Васильева заявила, что в старших классах необходимо ввести «определенные разделы» в дисциплине ОБЖ. «Сделайте половину ОБЖ, а половину назовите начальной военной подготовкой, и все пойдет на уровне», — добавил Бондарев. В свою очередь Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.В Советском Союзе во всех средних общеобразовательных школах, техникумах и профтехучилищах начальная военная подготовка проводилась без отрыва от учебы и производства на основании закона «О всеобщей воинской обязанности».Виктор Бондарев с 2012 по 2015 год был главнокомандующим ВВС России, с 2015 года — ВКС России. В сентябре 2017 года президент Владимир Путин освободил Бондарева от должности. Тогда же он был избран председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности, а также сенатором от Кировском области.