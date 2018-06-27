Бывший глава МЧС Владимир Пучков может стать сенатором от Приморского края
27 июня 2018 14:21
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«Ждем в Совете Федерации», — заключил источник в ведомстве. Такое решение серьезно обсуждается, но окончательно не принято, отметил в разговоре с РБК федеральный чиновник.
Экс-министр может быть выдвинут в верхнюю палату от врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, рассказали РБК собеседники в Совете Федерации. В таком случае он займет место сенатора Светланы Горячевой, об уходе которой из верхней палаты РБК писал 18 июня.
Переход бывшего министра в верхнюю палату один из источников в ней объяснил практикой «не оставлять без работы отставленных высокопоставленных чиновников и государственных деятелей».
Бывшие министры уже не раз становились сенаторами. Например, первый зампредседателя верхней палаты Николай Федоров ранее возглавлял министерства юстиции и сельского хозяйства, а член комитета по бюджету Наталия Дементьева — Минкультуры.
Сенатор Горячева и пресс-служба администрации Приморского края не ответили на запрос РБК. С Пучковым РБК связаться не удалось.
По закону «О порядке формирования Совета Федерации» кандидат в сенаторы должен провести не менее пяти лет непосредственно до выдвижения в регионе, который будет представлять, или не менее 20 лет в совокупности. Но этот «ценз» в прошлом году был отменен для высокопоставленных военных и юридических чинов — благодаря поправкам, разработанным сенаторами Андреем Клишасом и Андреем Кутеповым. Хотя Пучков не жил в Приморье, «ценз оседлости» для него действовать не будет, так как он является генерал-лейтенантом запаса.
Пучков стал единственным министром силового блока, который не попал в состав нового правительства Дмитрия Медведева. Его сменил Евгений Зиничев, ранее занимавший пост заместителя директора ФСБ.
Хотя для министра назначение в Совет Федерации — это понижение, но для Пучкова такая карьера кажется вполне логичной, сказал РБК глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, причиной «почетной отставки» Пучкова стал скандал с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Также он «крайне бледно смотрелся на фоне» своего предшественника Сергея Шойгу, считает политолог. «У Шойгу был авторитет, и он всегда очень большое внимание уделял освещению своей деятельности и выстраиванию имиджа, — поясняет Минченко. — А Пучков эту сферу фактически игнорировал, и это сильно ему повредило».
Политолог Александр Пожалов отметил, что это назначение, сохраняющее бывшего министра в «кадровой обойме», «политически необходимо» самому Пучкову. После проверки системы пожарного надзора, которую наверняка проведет Зиничев, могут возникнуть претензии к команде Пучкова. «Переход в сенаторы показывает, что претензий лично к бывшему министру возникнуть не должно», — добавил эксперт.
В начале мая РБК писал о готовящейся отставке Пучкова. По словам источников РБК, причиной отставки стали, в частности, проблемы в работе пожарной охраны и пожарного надзора, которые вскрылись после трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», утверждали источники. По словам одного из них, этот пожар «стал последней претензией руководства страны к министру».
Фото: ТАСС
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