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Бывшие помощники Владимира Путина Игорь Щеголев и Николай Цуканов станут полпредами президента

15 июня 2018 17:57
13 июня Путин назначил руководство администрации президента. Должностей лишились несколько его помощников и советников.
​Владимир Путин назначит своих бывших помощников Игоря Щеголева и Николая Цуканова полномочными представителями президента, рассказали четыре собеседника РБК, близких к Кремлю. Щеголев станет полпредом в Центральном федеральном округе, ​Цуканов — в Уральском.

13 июня Путин назначил руководство администрации президента. Должностей лишились несколько его помощников и советников. Указов об отставке или переназначении Щеголева и Цуканова на сайте Кремля пока не было. Соответствующие документы уже подписаны и официально обоих бывших помощников представят в новых должностях в ближайшее время, сказал один из источников РБК.

О том, что Цуканов (на фото) станет полпредом президента в Уральском федеральном округе, сменив на этом посту Игоря Холманских, ранее сообщал znak.com.

Щеголев с 2008 по 2012 год был министром связи, а позже в должности помощника главы государства курировал работу управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Свой пост потерял и советник президента Герман Клименко, отвечавший за развитие интернета (Щеголев был его куратором в администрации). Один из участников рынка телекоммуникаций говорил РБК, что у Клименко и Щеголева не было каких-то заметных результатов, они так и не смогли найти свою «нишу»: вопросы, связанные с интернет-компаниями, так или иначе решали первые заместители руководителя кремлевской администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко.

До середины мая должность полпреда в ЦФО занимал Алексей Гордеев, который до этого был министром сельского хозяйства, а затем губернатором Воронежской области. В новом правительстве он получил пост вице-премьера, куратора сельского хозяйства. До декабря прошлого года полпредство в ЦФО возглавлял Александр Беглов, позже ставший полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Цуканов был губернатором Калининградской области, потом полпредом в Северо-Западном федеральном округе, а в последние полгода занимал пост помощника президента по вопросам муниципального самоуправления. Такой должности в новой администрации нет: вопросы местного самоуправления перешли в ведение управления внутренней политики Кремля, которое курирует Кириенко.

Логика упразднения должности помощника по местному самоуправлению заключается в том, что и у местного самоуправления и у регионов должен быть единый куратор, пояснял один из близких к Кремлю источников РБК.


Фото:    Пресс-служба президента РФ

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Комментарии



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13 июня Путин назначил руководство администрации президента. Должностей лишились несколько его помощников и советников.
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