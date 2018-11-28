Бюджет оплатит мэру и депутатам Самары новые дипломы

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Утвержденный порядок распространяется только на период, пока мэр находится в должности. При этом глава вправе самостоятельно определить, какие новые знания и компетенции ему или ей нужны для управления областным центром. А также — в каком виде или в какой форме он или она будут их получать. С вузом в любом случае должен быть заключен муниципальный контракт, и обучение будет оплачено за счет городского бюджета. По завершении обучения градоначальнику должен быть выдан диплом или соответствующее удостоверение.Документ предполагает, что в течение всего времени обучения за мэром будет сохраняться и должность, и денежное вознаграждение. При этом не оговаривается, должно ли оно меняться, если все-таки мэр не сможет в период обучения исполнять свои обязанности. Не предусматривает порядок и ситуацию, при которой мэр не сдаст экзамены и не получит диплом, или по какой-то иной причине не сможет завершить обучение. В то же время если обучение проводится «в другой местности», как заявлено в порядке, мэру также оплатят проезд, командировочные и расходы на проживание.В то же время в положении о допобразовании депутатов предусматривается возмещение расходов бюджета на допобразование, если депутат досрочно сложит свои полномочия или досрочно прервет обучение. В отличие от мэра, решать вопрос о допобразовании того или иного депутата, будет спикер городской думы по предложению председателя комитета, в который входит депутат.