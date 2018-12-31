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Британский посол по-русски поздравил россиян с Новым годом

31 декабря 2018 15:11
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Он отметил, что у стран много общего в сфере традиций, истории и культуры.
Как передает телеканал РИА Новости, посол Великобритании в РФ Лори Бристоу на русском языке поздравил россиян с наступающим Новым годом, пообещав превратить "вызовы" в отношениях двух стран в 2019 г в возможности для укрепления связей между Лондоном и Москвой.

По словам Бристоу, 2018 год был непростым для политических отношений между Россией и Великобританией. Он отметил, что у стран много общего в сфере традиций, истории и культуры.

"Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимоуважении. В следующем году нас ждут новые вызовы, и мы постараемся превратить их в новые возможности. Возможности для развития новых партнерских отношений и укрепления существующих связей между народами России и Великобритании", - заявил Бристоу по-русски в видеообращении, опубликованном в аккаунте посольства Британии в Москве в социальной сети Twitter.

Посол напомнил, что в 2018 году десятки тысяч британских футбольных болельщиков побывали в России на чемпионате мира, странам удалось укрепить связи между образовательными и культурными институтами, а также молодыми учеными.

"Я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!" - добавил дипломат. 


Фото: соцсети
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Комментарии



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