Британские СМИ назвали "дерзким" новогоднее обращение Путина к россиянам
2 января 2019 15:37
141
Заметка была размещена 1 января.
В своём поздравлении президент России Владимир Путин говорил о том, как важны духовная щедрость, милосердие и помощь близким. В обращении к нации глава государства призвал россиян объединиться, потому что у России "никогда не было и не будет" помощников. Журналист Daily Star счёл это "дерзостью".
— Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году и в особенности с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, — говорится в сообщении.
Автор публикации также утверждает, что обращение главы государства связано с санкциями, хотя президент не упоминал экономические ограничения в своей речи.
Стоит добавить, что британские средства массовой информации не впервые публикуют подобные материалы. В декабре прошлого года издание Daily Express в одной из своих статей назвал инцидент в Керченском проливе "Третьей мировой войной между Москвой и Киевом". В публикации было сказано про задержание украинских кораблей, при этом о причине — нарушении государственной границы — издание умолчало. В статье также были указаны неточные данные о задержанных моряках. Говоря об инциденте в Солсбери, то издание The Sun в погоне за сенсацией заявило, что Сергей и Юлия Скрипали отравились гречкой, которая содержала нервно-паралитическое вещество.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
2 января 2019 15:37
Глава государства попросил россиян о единстве, так как помощников у неё "никогда не было и не будет". Именно это британские журналисты посчитали... Политика региона
134
31 декабря 2018 15:11
Он отметил, что у стран много общего в сфере традиций, истории и культуры. Политика региона
509
31 декабря 2018 13:57
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе. Политика региона
475
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
963
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
688
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
664
Видео
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
454
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
314
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1078
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
413
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
3006
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
329
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1326
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1160
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1510
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1898
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2045
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3278
Мероприятия