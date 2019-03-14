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Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

14 марта 2019 22:32
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В конце прошлого года стало известно, что у телеведущего есть подданство Великобритании. В Кремле отмечали, что Брилев «ничего не нарушал».
Телеведущего и замдиректора ВГТРК Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны России. Об этом говорится в уведомлении министерства в ответ на запрос Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, ответ опубликован в Twitter оппозиционера, передает РБК.

На первое обращение ФБК в Минобороны ответили, что не собираются исключать Брилева из состава совета и «подождут, пока истекут его полномочия». Позднее в ФБК пришло официальное уведомление от министерства о том, что Брилев исключен из общественного совета Минобороны.

«В соответствии с решением министра обороны России от 28 января 2019 года Брилев Сергей Борисович исключен из состава общественного совета», — указывается в уведомлении. «На официальном сайте Министерства обороны России внесены соответствующие изменения в список членов общественного совета», — подчеркивается в документе.

«Не моим решением было туда вступать, не моя прерогатива оттуда исключаться, ну решили и решили», — прокомментировал РБК Сергей Брилев.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Брилев заявил, что его не уведомляли об исключении из совета. «Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Я ждал решения совета», — сказал он. ​

На сайте совета фамилия Брилева отсутствует в перечне его участников.

В ноябре 2018 года ФБК опубликовал материалы расследования, в которых утверждалось, что у Брилева есть британское подданство, а его жена владеет квартирой в Лондоне. Сам телеведущий рассказывал, что никогда не скрывал наличие у него британского паспорта. Брилев подчеркивал, что не нарушал никаких законов, так как не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам. В Кремле также отмечали, что Брилев «ничего не нарушал».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале декабря допускал выход Брилева из состава общественного совета при Минобороны из-за нарушения его положений. Однако в самом совете сочли законным членство Брилева. «История с гражданством пока никакого влияния не имеет. Там нарушения нет, указано, что членом общественного совета является гражданин Российской Федерации. Брилев является гражданином Российской Федерации», — рассказывал РБК председатель совета Павел Гусев.

При этом зампред совета Александр Каньшин в беседе с РБК называл присутствие Брилева в составе организации «странным и нежелательным». По его словам, он ни разу не видел Брилева на заседаниях совета. Каньшин подчеркивал, что на заседаниях совета обсуждаются проблемы, которые нежелательно выносить за пределы Минобороны. «В то же время этика говорит, что пребывание в структуре при Минобороны человека, имеющего другое гражданство, нежелательно», — говорил Каньшин.


Фото:   соцсети





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Комментарии



Политика региона
14 марта 2019  22:32
В конце прошлого года стало известно, что у телеведущего есть подданство Великобритании. В Кремле отмечали, что Брилев «ничего не нарушал».
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