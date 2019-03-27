Большое внимание в Послании Дмитрий Азаров уделил развитию цифровой экономики
27 марта 2019 19:02
61
Это и «Бережливая Поликлиника»,и «Умный город», и системы оценки эффективности бюджетных учреждений.
Однако ответственный за эту работу департамент Инф.технологий и связи обеспечить результат в одиночку не сможет.
Требование цифровизации работы всех министерств, всех государственных и муниципальных служб – это вопрос эффективности работы.
Цифровизация должна быть заложена в ключевые показатели эффективности всех министерств и ведомств.
Предложения нужно внести до 1 июня 2019, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
27 марта 2019 19:49
Для всех министерств и ведомств, руководителей органов МСУ определены показатели эффективности. Политика региона
17
27 марта 2019 19:36
Инфраструктурное развитие региона сегодня также - один из приоритетов. Политика региона
45
27 марта 2019 19:02
Это и «Бережливая Поликлиника»,и «Умный город», и системы оценки эффективности бюджетных учреждений. Политика региона
60
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1353
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
1004
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
1003
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4654
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
503
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
791
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
755
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1210
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
924
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
323
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
955
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1006
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1972
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2239
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1339
Мероприятия