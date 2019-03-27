Большое внимание в Послании  Дмитрий Азаров уделил развитию цифровой экономики.

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Это и «Бережливая Поликлиника»,и «Умный город», и системы оценки эффективности бюджетных учреждений.Однако ответственный за эту работу департамент Инф.технологий и связи обеспечить результат в одиночку не сможет.Требование цифровизации работы всех министерств, всех государственных и муниципальных служб – это вопрос эффективности работы.Цифровизация должна быть заложена в ключевые показатели эффективности всех министерств и ведомств.Предложения нужно внести до 1 июня 2019, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.