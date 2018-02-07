Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена желающих вернуться из Великобритании в Россию бизнесменов
7 февраля 2018 17:38
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В списке, который был представлен президенту России, 16 бизнесменов, в том числе те, в отношении кого в России продолжается судебное разбирательство, передает корреспондент РБК. Еще один бизнесмен туда не попал, так как «пока не имеет полной информации, и потому решили его не включать пока», сообщил Титов. Бизнес-омбудсмен заявил, что список может быть расширен.
Так, в списке значатся бывший замминистра сельского хозяйства России Алексей Бажанов (обвиняется в мошенничестве, находится в международном розыске), основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, адвокат Евгений Рыжов (проходит по делу о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве), топ-менеджеры и основатели девелоперской компании «Квартстрой» Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев, бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Виктор Ламаш, предприниматель из ХМАО Константин Дюльгеров (обвинял местных силовиков в политическом преследовании), бывший совладелец «Единого строительного банка» Василий Дякун, бывший заместитель представителя губернатора Свердловской области при президенте Сергей Капчук, обвиняемый в мошенничестве пензенский предприниматель Алексей Шматко (утверждал, что руководство регионального ФСБ претендует на его бизнес). Также в «список Титова» вошли бизнесмены Леонид Кураев, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Андрей Каковкин, Владимир Зюзин.
По словам Титова, его команда начала работу с преследуемыми в России представителями бизнеса еще в 2017 году, когда получила первое обращение от предпринимателя, находившегося за рубежом: «Я невиновен, защитите мои интересы. Я за рубежом, потому что мне угрожает тюрьма в России».
«Мы работаем с каждым из этих обращений, поехали в Лондон, чтоб с частью этих людей встретиться», — добавил омбудсмен. Кроме того, бизнес-омбудсмен назначил своих общественных представителей в нескольких странах — в Великобритании, ОАЭ, США, на Кипре и в Испании. «Мы сможем помогать российским бизнесменам и в этих странах», — пояснил он. По словам Титова, список бизнесменов был отправлен президенту еще в прошлом месяце. «[Он был передан] чиновникам, которые будут уже конкретно заниматься этими вопросами», — сказал омбудсмен.
Бизнес-омбудсмен встретился с имеющими проблемы с российскими правоохранительными органами предпринимателями в лондонском «Пушкинском доме» 3 февраля. На встрече, по данным источников РБК, присутствовали 25 человек, в том числе бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, один из основателей Mr. Doors Максим Валецкий, соратник Алексея Навального и экс-топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин и бизнесмен Алексей Шматко.
Титов предложил собравшимся обращаться к нему за помощью в решении юридических проблем, рассказал о своей Партии роста, от которой идет на выборы и которую возглавляет, прорекламировал стратегию Столыпинского клуба и поведал о своей деятельности на посту омбудсмена. Он заявил, что в России есть «проблема в народе» и без Путина «все будет хуже, потому что выберут какого-нибудь [основателя ЛДПР Владимира] Жириновского».
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