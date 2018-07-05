Я нашел ошибку
Главные новости: 
Чистая прибыль «ТольяттиАзота» за первый квартал 2018 года превысила 2 млрд рублей
Чистая прибыль «ТольяттиАзота» за первый квартал 2018 года превысила 2 млрд рублей
Колумнист The Telegraph Джим Уайт зовет англичан угощаться самарским пивом
Колумнист The Telegraph Джим Уайт зовет англичан угощаться самарским пивом
В Самаре не будут усиливать меры безопасности для английских болельщиков
В Самаре не будут усиливать меры безопасности для английских болельщиков
Спецназовцы со специальным снаряжением должны научить их нырять с аквалангом.
В Тайланде спасатели готовятся вызволять детей из затопленной пещеры
Английские фанаты рвутся на рейс Лондон — Самара, чтобы смотреть на победы не только по телевизору.
«В Самару за любые деньги!». Как попасть на игру в Самаре — вопрос который обсуждают сегодня во многих британских СМИ
Шоу барабанов, танцы и выступления групп
6 июля культурно-развлекательная программа самарского фанфеста начнется в 16 часов. Программа
Радует, что правительство РФ осознает, что сажать людей за репосты — это действительно чрезмерно.
В России могут отменить уголовную ответственность за репосты и мемы
Подавляющее большинство ходит с базовыми версиями смартфонов.
Какими смартфонами пользуются иностранные болельщики ЧМ- 2018
сегодня  Пятница, 6 июля, 00:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/07:
USD 63.26
0.03
EUR 73.96
0.25
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

«Берут и придумывают, что пенсии депутатов более 100 тысяч рублей», — Госдума раскрыла размер пенсий депутатов

5 июля 2018 22:25
201
Чтобы предотвратить распространение слухов, заявил Володин.
По словам спикера, сведения были обнародованы, чтобы предотвратить спекуляции о том, что депутаты получают пенсии в 100 тыс. руб. и больше. По официальным данным, размер депутатской пенсии составляет от 46 тыс. до 63,5 тыс. руб., передает РБК.

Руководство Госдумы приняло решение обнародовать сведения о размере пенсий депутатов, чтобы предотвратить распространение слухов на эту тему, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Информация была представлена в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают, что пенсии депутатов более 100 тыс. руб.», — сказал Володин на пленарном заседании в четверг.

Глава Госдумы отметил, что некоторые издания сообщают о депутатских пенсиях в несколько сотен тысяч рублей.

«В основном пенсия у депутатов 46 тыс. 626 руб., и наша задача — сделать так, чтобы пенсия граждан росла», — сказал Володин (цитата по ТАСС).


Фото: Анна Исакова / ТАСС




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
5 июля 2018  22:25
Чтобы предотвратить распространение слухов, заявил Володин.
«Берут и придумывают, что пенсии депутатов более 100 тысяч рублей», — Госдума раскрыла размер пенсий депутатов
Чтобы предотвратить распространение слухов, заявил Володин.   Политика региона
191
5 июля 2018  21:19
Поправки в Лесной кодекс РФ обязывают пользователей восстанавливать леса в объемах, равных их вырубке.
Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательном восстановлении лесов
Поправки в Лесной кодекс РФ обязывают пользователей восстанавливать леса в объемах, равных их вырубке.   Политика региона
204
5 июля 2018  20:24
Как показал анализ РБК, регионы сильно различаются по положению пенсионеров, но властям будет сложно учесть эту дифференциацию.
Предложенная властями пенсионная реформа затронет всех россиян независимо от места проживания
Как показал анализ РБК, регионы сильно различаются по положению пенсионеров, но властям будет сложно учесть эту дифференциацию.   Политика региона
162
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
75
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
80
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
665
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
275
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1741
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2180
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
802
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
893
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
281
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2369
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1446
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2640
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
167
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
535
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
826
Весь список

Мероприятия
В библиотеке Камышлинского района состоится встреча с самарским поэтом и бардом Виктором Володиным
Что ждет участников на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2018»
Накануне Дня семьи, любви и верности на Самарской станции переливания крови пройдет семейный донорский праздник
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда