«Берут и придумывают, что пенсии депутатов более 100 тысяч рублей», — Госдума раскрыла размер пенсий депутатов
5 июля 2018 22:25
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Руководство Госдумы приняло решение обнародовать сведения о размере пенсий депутатов, чтобы предотвратить распространение слухов на эту тему, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Информация была представлена в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают, что пенсии депутатов более 100 тыс. руб.», — сказал Володин на пленарном заседании в четверг.
Глава Госдумы отметил, что некоторые издания сообщают о депутатских пенсиях в несколько сотен тысяч рублей.
«В основном пенсия у депутатов 46 тыс. 626 руб., и наша задача — сделать так, чтобы пенсия граждан росла», — сказал Володин (цитата по ТАСС).
Фото: Анна Исакова / ТАСС
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